Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

सीएम मोहन यादव पुत्र की अनोखी एंट्री, बैलगाड़ी पर काला चश्मा लगाकर पहुंचे अभिमन्यु–इशिता

CM Mohan Yadav Son Wedding: उज्जैन में सीएम के बेटे अभिमन्यु और इशिता ने बैलगाड़ी पर देसी अंदाज़ में एंट्री ली. बता दें कि पांच दिन के शादी कार्यक्रम जारी हैं और दोनों 30 नवंबर को सांवरा खेड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 22 जोड़ों के साथ सात फेरे लेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:49 PM IST
Abhimanyu Ishita Wedding: उज्जैन में शनिवार को सीएम डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव और डॉ. इशिता ने ऐसी अनोखी एंट्री ली, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है. दोनों अथर्व होटल के पीछे बनाए गए बड़े मैदान में आयोजित कार्निवाल प्रोग्राम में बैलगाड़ी पर खड़े होकर पहुंचे. चश्मा लगाए दोनों की यह देसी-स्टाइल एंट्री मेहमानों के लिए खास आकर्षण बनी रही. आधुनिक आयोजनों के बीच यह परंपरागत अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया. कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स ने इस अनोखी एंट्री की खूब तारीफ की.

शादी की रस्में शुरू होने से पहले अभिमन्यु और इशिता ने परंपरा अनुसार, बैलों को चारा और गुड़ खिलाकर पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर मंच की ओर बढ़े, जिसे देखकर मेहमानों में उत्साह और बढ़ गया. शनिवार को महिला संगीत का आयोजन भी रखा गया था, जिससे माहौल और ज्यादा रंगीन हो गया. इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई कि 30 नवंबर को सांवरा खेड़ी में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में 22 जोड़े एक साथ फेरे लेंगे और इसी कार्यक्रम में अभिमन्यु और इशिता भी शादी के सात फेरे लेंगे.

दूसरा दिन रहा खास 
शादी समारोह का दूसरा दिन शनिवार को खास रहा, क्योंकि कार्निवाल प्रोग्राम के दौरान अभिमन्यु और इशिता फिर एक बार बैलगाड़ी पर नजर आए. दोनों चश्मा लगाए हुए थे और बैलगाड़ी पर खड़े दिखाई दिए, जिसे देखने के लिए लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे. सगाई और कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच परिवार के सभी सदस्य उत्साह से भरे हुए नजर आए. 30 नवंबर को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में खरगोन की रहने वाली डॉ. इशिता यादव और अभिमन्यु सात फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे. यह आयोजन पूरे शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

5 दिन चलेंगे कार्यक्रम
अभिमन्यु और इशिता की शादी के लिए कुल पांच दिन के कार्यक्रम तय किए गए हैं. उज्जैन में दो होटल बुक किए गए हैं, जहां अलग-अलग रस्में आयोजित हो रही हैं. कुछ समारोह सीएम हाउस यानी वीआईपी आवास में चल रहे हैं, जबकि कई कार्यक्रम अथर्व होटल में रखे गए हैं. 30 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद रिसेप्शन भी यहीं होगा. शादी में चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है, जिनमें करीबी रिश्तेदार, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं. सीएम की बेटी आकांक्षा यादव ने कहा कि पूरा परिवार शादी को खूब एन्जॉय कर रहा है.

