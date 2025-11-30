CM मोहन के बेटे की आज होगी शादी, 22 जोड़े एक साथ लेंगे फेरे; घोड़ी-बग्गियों में सवार होकर निकलेंगे दूल्हा-दुल्हन

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ.अभिमन्यु यादव की आज शादी है. यह शादी चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि जहां लोग अक्सर अपने बेटों की शादियों में लाखों रुपये खर्च करते हैं, तो वहीं सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी एक सामूहिक विवाह समारोह में होगी, जहां कुल 22 जोड़े एक साथ फेरे लेंगे. इस कार्यक्रम में कई VIP लोगों के आने की उम्मीद है.

22 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और इशिता का विवाह एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उनके साथ कुल 22 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे. मुख्यमंत्री के बेटे की इस सादगीपूर्ण शादी की चर्चा पूरे प्रदेश में है.

शादी में VIP का लगेगा जमघट

यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कई वीवीआईपी के शामिल होने की संभावना है. समारोह के लिए 8 राज्यपाल, बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, और लगभग 25 संत-महात्माओं को निमंत्रण भेजा गया है. विवाह स्थल पर विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें अलग पैंट्री और 5 विशेष डोम बनाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

25,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद

विवाह कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी जब सभी 22 जोड़ों की भव्य शोभायात्रा निकलेगी. इस शोभायात्रा में दूल्हे घोड़ी पर और दुल्हनें बग्गियों में सवार होकर इम्पीरियल होटल से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगी, जिसके रास्ते में स्वागत के लिए कई मंच तैयार किए गए हैं.विवाह स्थल पर 25,000 से अधिक मेहमानों के आने की उम्मीद है। समारोह के लिए 15x15 आकार के 22 फेरे के मंडप और एक विशाल 40x100 आकार का मुख्य मंच तैयार किया गया है। 22 जोड़ों के 44 परिवारों से 25-25 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. यह आयोजन सादगी और भव्यता का एक अनूठा संगम है.