/जब उज्जैन की सड़कों पर बुलेट से निकले CM मोहन यादव, सिंहस्थ के कामों का पैदल लिया जायजा; चौराहे पर खुद छानी जलेबी

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार की शाम एक अलग ही अंदाज में नजर आए, जब वे बिना किसी बड़े तामझाम के उज्जैन की सड़कों पर खुद दोपहिया वाहन (बुलेट) चलाते हुए निकल पड़े. आगामी सिंहस्थ 2028 महापर्व की तैयारियों को समय पर पूरा करने के संकल्प के साथ, सीएम ने शहर का पैदल भ्रमण किया और विभिन्न निर्माण कार्यों की जमीनी प्रगति का बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान फ्रीगंज ब्रिज के समानांतर बन रहे नए ओवरब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण के काम का उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री का बेहद सरल और सहज स्वभाव भी देखने को मिला, जब वे कंठाल चौराहे पर स्थित एक प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार पर रुके. दुकान संचालक के आग्रह को सहर्ष स्वीकार करते हुए सीएम डॉ. यादव ने खुद कड़ाही में गर्मा-गर्म जलेबियाँ छानीं और वहां मौजूद स्थानीय नागरिकों व दुकानदारों से आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए शाम की चाय का लुत्फ उठाया. मुख्यमंत्री के इस जमीनी जुड़ाव और औचक निरीक्षण से सिंहस्थ के कार्यों को जहां और गति मिलेगी, वहीं आम जनता के बीच भी विकास कार्यों को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है.
पैदल चलकर किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार की शाम उज्जैन पहुंचकर दो पहिया वाहन से एवं पैदल चलकर शहर का भ्रमण कर सिंहस्थ 2028 महापर्व के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीआईपी गेस्ट हाउस देवास रोड़ से माधवनगर, टावर चौक होते हुए फ्रीगंज पहुंचे. फ्रीगंज ब्रिज के समानांतर बन रहे नए ब्रिज निर्माण कार्य का अवलोकन किया और सेतु विभाग के अधिकारियों से कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौडीकरण कार्य का भी अवलोकन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों से उनकी कुशलक्षेम पूछकर निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में चर्चा की. उन्होंने निजातपुरा पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया.
सीएम मोहन यादव ने चौराहे पर खुद छानी जलेबी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोयला फाटक से निजातपुरा तक पैदल भ्रमण किया और इस दौरान क्षेत्रीय रहवासियों से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया. रहवासियों ने भी अपने सरल और सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपने बीच पाकर आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया और अनौपचारिक विषयों पर बातचीत की. कंठाल चौराहे की प्रसिद्ध मिष्ठान्न भंडार की दुकान पर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुकान संचालक की हालचाल जाना. दुकान संचालक उस समय जलेबी बना रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जलेबी बनाने का आग्रह किया. इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहजता से उनका आग्रह स्वीकार करते हुए जलेबी बनाई और शाम की चाय का आनंद भी लिया.
सिंहस्थ 2028 को लेकर निर्माण कार्य तेज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में से कुछ पूर्ण होने वाले है और कुछ पूर्ण भी हो चुके है. आमजन में विकास कार्यों के प्रति संतोष है. कई कार्यों की काफी समय से आवश्यकता थी, वे प्रगतिरत है. आने वाले समय में निर्माण कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा. भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन भादौ मास में निकलने वाली सवारी के प्रबंधन पर भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से चर्चा की गई.