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जब उज्जैन की सड़कों पर बुलेट से निकले CM मोहन यादव, सिंहस्थ के कामों का पैदल लिया जायजा; चौराहे पर खुद छानी जलेबी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार की शाम एक अलग ही अंदाज में नजर आए, जब वे बिना किसी बड़े तामझाम के उज्जैन की सड़कों पर खुद दोपहिया वाहन (बुलेट) चलाते हुए निकल पड़े. इसके साथ ही सीएम ने शहर का पैदल भ्रमण किया और विभिन्न निर्माण कार्यों की जमीनी प्रगति का बारीकी से जायजा लिया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 11, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:18 PM IST
जब उज्जैन की सड़कों पर बुलेट से निकले CM मोहन यादव, सिंहस्थ के कामों का पैदल लिया जायजा; चौराहे पर खुद छानी जलेबी

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