दीपावली पर सीएम मोहन यादव ने की धन वर्षा, किसानों को 265 करोड़ की राहत राशि, महिलाओं को 45 करोड़ किए ट्रांसफर

CM Mohan Yadav transfered money: दिपावली के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के किसान, पिछड़ी जनजाति महिलाओं और पीएम उज्जवला योजना के तमाम हितग्रहियों पर धन बरसाया हैं. सीएम मोहन ने उज्जैन स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में 264 करोड़ रूपए की राहत राशि ट्रांसफर की है. आयोजित कार्रक्रम के दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.

दिवाली पर सीएम मोहन यादव का तोहफा

आज छोटी दिपावली के अवसर पर उज्जैन जिले के तमाम किसनों और महिलाओं को सीएम मोहन यादव का तरफ से तोहफा मिला है. सीएम यादव ने सभा को संबोधित किया साथ ही किसानों और महिलाओं को सिंगल क्लिक के माध्यम से बड़ी राशि ट्रासंफर की है.

इतनी राशि हुई जारी

सीएम मोहन ने फसल नुकसान हेतु 265 करोड़ रुपये की राहत राशि डायरेक्ट किसानों के खाते में जारी की वहीं प्रदेश की 29 लाख महिलाओं (उज्ज्वला, गैर-उज्ज्वला और विशेष पिछड़ी जनजाति) के खातों में गैस सिलेंडर रीफिल योजना के तहत 45 करोड़ रुपये की राशि ट्रासंफर की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण

इसके अलावा डॉ. यादव ने 31 करोड़ रुपये लागत के 30 कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया. उन्होंने कार्यक्रम में विकास कार्यों की दिशा में घोषणा की कि तराना को शाजापुर और आगर रोड से जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाई जाएंगी. राज्य में रोजगार उतपन्न कराने हेतु कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये लागत का कारखाना स्थापित किया जाएगा, इससे 2-3 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की अनुमान है. इसके साथ ही कायथा में महाविद्यालय का भूमिपूजन किया गया साथ ही उन्होंने तराना में आईटीआई के लोकार्पण पर बधाई भी दी.

इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक सतीश मालवीय समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.