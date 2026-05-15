उज्जैन में 'जय गुरुदेव' के दर पर CM मोहन यादव, महाराज बोले- मेरे मोहन प्यारे अब जनता के लाडले हो गए हैं

उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम में इन दिनों मिनी सिंहस्थ जैसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. लाखों श्रद्धालुओं के सैलाब और स्व-अनुशासन के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आश्रम पहुंचकर गुरुदेव उमाकांत महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान गुरु और शिष्य के बीच का आत्मीय संवाद आकर्षण का केंद्र रहा, जहां अध्यात्म के साथ-साथ प्रदेश के विकास और सनातनी परंपराओं पर भी अहम चर्चा हुई.

'मोहन प्यारे' से जनता के लाडले तक का सफर

मुख्यमंत्री को अपने सामने पाकर गुरुदेव उमाकांत महाराज ने बेहद स्नेह के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया. गुरुदेव ने कहा, "आप सालों से इस आश्रम से जुड़े हैं और लगातार आते रहे हैं. मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी आपने भक्ति और प्रेम के लिए समय निकाला है. पहले मैं आपको 'मोहन प्यारे' कहकर बुलाता था, लेकिन आज आप अपने सेवा कार्यों से पूरी जनता के प्यारे और लाडले बन गए हैं." उन्होंने सीएम को सत्य, सनातन और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जनसेवा करते रहने का आशीर्वाद दिया.

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गुरु का दर्शन, ईश्वर के दर्शन के समान: CM यादव

गुरुदेव के निर्देश पर सीएम डॉ. यादव ने वहां मौजूद लाखों अनुयायियों को भी संबोधित किया. उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कहा कि गुरुवर को देखना ऐसा है, जैसे साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हों. मुख्यमंत्री ने कहा, "सनातन धर्म की मान्यता है कि 84 लाख योनियों के भटकने के बाद हमें यह मानव जीवन मिलता है. इस जीवन को सार्थक बनाने और संयम के साथ जीने का सही मार्ग हमें गुरुदेव के चरणों से ही मिलता है."

19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी और गौ-सेवा पर फोकस

मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुदेव के बताए मार्ग और उनके आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश सरकार कई बड़े कदम उठा रही है:

गौशालाओं का निर्माण: प्रदेश भर में गौ-माता के संरक्षण के लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं. सरकार भगवान कृष्ण के अनुयायी के रूप में गोपालन को बढ़ावा दे रही है और गोपालक परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है.

धार्मिक नगरों में शराबबंदी: सनातनी परंपराओं को सहेजते हुए सरकार ने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया (पीतांबरा पीठ), सलकनपुर, ओरछा और चित्रकूट समेत प्रदेश के 19 प्रमुख धार्मिक और पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू कर दी है.

हर जिले में बनेगा 'गीता भवन', 2028 में दिखेगा 'मेट्रो' उज्जैन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के भविष्य और अपनी योजनाओं का खाका खींचते हुए कहा कि 2028 के सिंहस्थ मेले तक उज्जैन को एक 'मेट्रो सिटी' की पहचान मिल जाएगी, लेकिन इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत होगी. इसके अलावा, उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में अब 'गीता भवन' बनाए जाएंगे. इन भवनों में भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों का वाचन होगा और लोग आध्यात्मिक अध्ययन कर सकेंगे.