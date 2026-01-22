Advertisement
सीएम मोहन उज्जैन में फहराएंगे तिरंगा, ये सीनियर मंत्री रहेंगे छुट्टी पर, जानिए कौन कहां रहेगा

MP Ministers Flag Hoisting: सीएम मोहन यादव गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को उज्जैन में तिरंगा फहराएंगे. वहीं एक मंत्री इस बार छुट्टी पर रहेंगे, जबकि राज्यपाल भोपाल और विधानसभा अध्यक्ष ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:39 AM IST
सीएम मोहन उज्जैन में फहराएंगे तिरंगा
सीएम मोहन उज्जैन में फहराएंगे तिरंगा

CM Mohan Yadav Flag Hosit Ujjain: मध्य प्रदेश में 26 जनवरी पर राजधानी और जिला मुख्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथियों की जानकारी आ गई है. सीएम मोहन यादव इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड़ की सलामी लेंगे, जबकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में तिरंगा फहराएंगे. इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा मंत्रियों के जिले भी तय हो गए हैं, जबकि जिन जिलों में मंत्री नहीं रहेंगे वहां पर स्थानीय कलेक्टर तिरंगा फहराएंगे. 

कैलाश विजयवर्गीय अवकाश पर  

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी लिस्ट के हिसाब से राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर में मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला प्रभार के सागर जिले में मुख्य अतिथि होंगे. खास बात यह है कि एमपी के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम इस बार लिस्ट में नहीं है, बताया जा रहा है कि वह अवकाश पर होने की वजह से गणतंत्र दिवस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. इस बार प्रभार के जिलों में मंत्रियों को अतिथि बनाया गया है. कैलाश विजयवर्गीय धार और सतना जिले के प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे में इन जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे. 

कौन मंत्री कहां फहराएंगा तिरंगा 

  • कुंवर विजय शाह-रतलाम 
  • प्रहलाद सिंह पटेल-रीवा 
  • राकेश सिंह-छिंदवाड़ा 
  • करण सिंह वर्मा-सिवनी 
  • उदयप्रताप सिंह-कटनी 
  • संपत्तिय उइके-जबलपुर 
  • तुलसीराम सिलावट-बुरहानपुर
  • एदल सिंह कंसाना-दतिया 
  • निर्मला भूरिया-नीमच 
  • गोविंद सिंह राजपूत-गुना 
  • विश्वास सारंग-खरगोन 
  • नारायण सिंह कुशवाहा-शाजापुर 
  • नागर सिंह चौहान-आगर मालवा 
  • प्रद्युम्न सिंह तोमर-शिवपुरी 
  • राकेश शुक्ला-अशोकनगर 
  • चैतन्य कश्यप-राजगढ़ 
  • इंदर सिंह परमार-दमोह 
  • कृष्णा गौर-सीहोर 
  • धमेंद्र लोधी-खंडवा 
  • दिलीप जायसवाल-मंडला 
  • गौतम टेटवाल-बड़वानी 
  • लखन सिंह पटेल-विदिशा 
  • नारायण सिंह पंवार-रायसेन 
  • नरेंद्र शिवाजी पटेल-नर्मदापुरम 
  • प्रतिमा बागरी-डिंडौरी
  • दिलीप अहिरवार-अनूपपुर 
  • राधा सिंह-मैहर 

इन जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण 

वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कलेक्टर भी ध्वजारोहण करेंगे. इन जिलों में निवाड़ी, बैतूल, हरदा, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बालाघाट, पांढुर्णा, झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना, मंदसौर, श्योपुर, भिंड, सीधी, सतना, मऊगंज, देवास, धार, शहडोल, उमरिया, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलें में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे. 

