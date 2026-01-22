सीएम मोहन उज्जैन में फहराएंगे तिरंगा, ये सीनियर मंत्री रहेंगे छुट्टी पर, जानिए कौन कहां रहेगा

MP Ministers Flag Hoisting: सीएम मोहन यादव गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को उज्जैन में तिरंगा फहराएंगे. वहीं एक मंत्री इस बार छुट्टी पर रहेंगे, जबकि राज्यपाल भोपाल और विधानसभा अध्यक्ष ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.
CM Mohan Yadav Flag Hosit Ujjain: मध्य प्रदेश में 26 जनवरी पर राजधानी और जिला मुख्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथियों की जानकारी आ गई है. सीएम मोहन यादव इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड़ की सलामी लेंगे, जबकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में तिरंगा फहराएंगे. इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा मंत्रियों के जिले भी तय हो गए हैं, जबकि जिन जिलों में मंत्री नहीं रहेंगे वहां पर स्थानीय कलेक्टर तिरंगा फहराएंगे.
कैलाश विजयवर्गीय अवकाश पर
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी लिस्ट के हिसाब से राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर में मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला प्रभार के सागर जिले में मुख्य अतिथि होंगे. खास बात यह है कि एमपी के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम इस बार लिस्ट में नहीं है, बताया जा रहा है कि वह अवकाश पर होने की वजह से गणतंत्र दिवस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. इस बार प्रभार के जिलों में मंत्रियों को अतिथि बनाया गया है. कैलाश विजयवर्गीय धार और सतना जिले के प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे में इन जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे.
कौन मंत्री कहां फहराएंगा तिरंगा
इन जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण
वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कलेक्टर भी ध्वजारोहण करेंगे. इन जिलों में निवाड़ी, बैतूल, हरदा, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बालाघाट, पांढुर्णा, झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना, मंदसौर, श्योपुर, भिंड, सीधी, सतना, मऊगंज, देवास, धार, शहडोल, उमरिया, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलें में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे.
