Free AI-Coding Class: उज्जैन में 40000 बच्चे फ्री में सीखेंगे AI-कोडिंग! 15 जून से पहले कर लें ये काम

Ujjain Free Coding and AI: उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिले के सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों की बड़ी बैठक ली, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को AI और कोडिंग के दौर के हिसाब से बदलने पर जोर दिया गया. उत्कृष्ट माधवनगर विद्यालय के अटल सभागृह में आयोजित इस समीक्षा बैठक में जिले के 206 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए. कलेक्टर ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बावजूद शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है और इसी उद्देश्य से सभी प्राचार्यों को जिला मुख्यालय बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि इस बार बोर्ड परीक्षा के परिणाम बेहतर रहे हैं और अब लक्ष्य सभी स्कूलों में शत-प्रतिशत रिजल्ट हासिल करना है.

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कक्षा 10वीं के परिणाम में लगभग 3 प्रतिशत और 12वीं के परिणाम में करीब 5 से 6 प्रतिशत तक सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि जहां भी शिक्षकों, संसाधनों या अधोसंरचना से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें समय रहते दूर किया जाएगा, ताकि अगले साल परिणाम और बेहतर हो सकें. बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जिले में एक बड़ा नवाचार शुरू किया गया है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निशुल्क कोडिंग सिखाई जाएगी. हर छात्र का अलग लॉगिन बनाया जाएगा और मोबाइल के माध्यम से बच्चे कोडिंग व AI से जुड़ी तकनीक सीख सकेंगे.

15 जून से पहले लक्ष्य पूरा के निर्देश

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI और स्किलिंग सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली है, इसलिए जरूरी है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी तकनीक के क्षेत्र में पीछे न रहें. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट स्वाध्याय के जरिए विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा रहा है. समीक्षा बैठक में सामने आया कि अभी तक केवल 6,141 विद्यार्थी ही ऑनबोर्ड हुए हैं, जबकि लक्ष्य जिले के सभी 40 हजार विद्यार्थियों को इससे जोड़ने का है. कलेक्टर ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए कि 15 जून से पहले हर हाल में यह लक्ष्य पूरा किया जाए.

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लंबित मामलों का समाधान के निर्देश

कलेक्टर ने प्राचार्यों से कहा कि केवल नियमित काम करना ही पर्याप्त नहीं है. हर स्कूल को शिक्षा, खेल या कला के क्षेत्र में ऐसा नवाचार करना चाहिए, जो पूरे जिले और राज्य के लिए उदाहरण बन सके. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर महीने ऐसी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें स्कूलों की समस्याओं, अपेक्षाओं और नवाचारों पर चर्चा होगी. बैठक में जिला पंचायत CEO श्रेयांश कूमट ने स्कूलवार समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति की लंबित फाइलों पर नाराजगी जताई और सभी प्राचार्यों को एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए. इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री, एडीपीसी गिरीश तिवारी, आईटी सेल से अनीश पांडे, शुभम बिल्लौरे सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिलेभर के प्राचार्य मौजूद रहे.

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