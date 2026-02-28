Advertisement
Holi 2026: होली पर महाकाल मंदिर में रंग-गुलाल पूरी तरह बैन, 2-3 मार्च को सख्त नियम लागू

Ujjain News: उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने 2 और 3 मार्च को होली के दौरान सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंदिर परिसर और महाकाल लोक में रंगों और गुलाल का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:55 AM IST
Ujjain Mahakal Temple: मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया भर में मशहूर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और महाकाल लोक में 2 और 3 मार्च, 2026 को होली पर रंग-गुलाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. मंदिर प्रशासन ने परंपरा और गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. गर्भगृह और नंदी मंडप समेत पूरे परिसर में रंग ले जाना, फेंकना या लगाना मना रहेगा. भक्तों के साथ-साथ पुजारी, स्टाफ और सुरक्षाकर्मी भी नियमों का पालन करेंगे. सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग और CCTV सर्विलांस लगाया गया है. 

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रशासन के अनुसार गर्भगृह, नंदी मंडप, गणेश मंडप, कार्तिकेय मंडप सहित संपूर्ण मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का रंग या गुलाल ले जाना, रंग फेंकना, एक दूसरे को रंग लगाना या किसी भी यंत्र के माध्यम से रंग फैलाना सख्त वर्जित रहेगा.

महाकाल मंदिर और लोक में रंग-गुलाल प्रतिबंधित
यह बैन सिर्फ़ भक्तों पर ही नहीं बल्कि सभी मंदिर के पुजारियों, पुरोहितों, उनके प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, सफ़ाई कर्मचारियों, सेवकों, कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद दूसरे छोटे-बड़े मंदिरों के पुजारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होगा. किसी को भी रंग लेकर अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी और एक-दूसरे को रंग लगाने पर भी पूरी तरह से मनाही होगी.

मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर तैनात निरीक्षक और सिक्योरिटी वाले भक्तों की चेकिंग करेंगे. इस चेकिंग के बाद ही भक्तों को अंदर जाने दिया जाएगा. इसके अलावा, मंदिर के कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ CCTV कैमरों से सभी गेट और पूरे कॉम्प्लेक्स पर लगातार नज़र रखेंगे ताकि कोई भी रंगीन पाउडर या खास इक्विपमेंट लेकर अंदर न आ सके. मंदिर  प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और सेवकों के सामान की चेकिंग सिर्फ अंदर जाने से पहले की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Holika Dahan 2026: एमपी में सबसे पहले कहां किया जाता है होलिका दहन? जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

 

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
हालांकि परंपरा के अनुसार, भगवान महाकाल की त्रिकाल आरती के दौरान हर आरती में सांकेतिक रूप से एक किलो हर्बल गुलाल चढ़ाया जाएगा. यह हर्बल गुलाल मंदिर की भंडार शाखा द्वारा भस्म आरती पुजारी, शयन आरती पुजारी और सरकारी पुजारी को दिया जाएगा. मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर और महाकाल समाज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, खुशी, उल्लास और सौहार्द के माहौल में होलिका उत्सव मनाएं. जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

