CM मोहन यादव ने दिव्यांग बच्चों को किया दुलार, बोले- साहस और दिव्यता से भरे संसार से जुड़ने आया हूं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन जिले के हामूखेड़ी में आयोजित 'हर क्षमता की उड़ान' कार्यक्रम में सहभागिता की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मानसिक रूप से अविकसित बच्चों, दृष्टिबाधित बालक एवं बालिकाओं से आत्मीय भेंट की तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिव्यांग बच्चों को दुलार भी किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया और कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

ईश्वर ने आपको अलग सामर्थ्य और संकल्प शक्ति दी है: CM मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आप सभी बच्चे ईश्वर के सबसे प्रिय और करीबी हैं.परमपिता परमेश्वर ने आपको दिव्य शक्तियों का भंडार दिया है. ईश्वर ने आपको अलग सामर्थ्य और संकल्प शक्ति दी है. बच्चों की सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को देखकर अपार प्रसन्नता हो रही है. यह उद्बोधन मुख्यमंत्री डॉ यादव ने हामूखेड़ी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ हायर सेकेंडरी विद्यालय में "हर क्षमता को उड़ान कार्यक्रम" में दिया.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ईश्वर हर बच्चे को किसी न किसी विशेष गुण के साथ इस धरती पर भेजता है. आज इन बच्चों द्वारा बनाई कलाकृतियों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं. इन विशेष क्षमता वाले बच्चों को सहानुभूति नहीं, समान अवसर और प्रेम देकर इनमें छिपी प्रतिभा को पहचानकर, निखारकर और उड़ान दे.



सरकार दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर रही विशेष कार्य

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देकर कार्य कर रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सभी छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की बाबा श्री महाकाल से कामना की और सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी.