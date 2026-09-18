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रात 10 बजे रंगदारी, 2 बजे पिस्तौल से फायर...उज्जैन में एक ही गली में दो वारदात, CCTV ने खोला राज

उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही रात दो वारदातों से सनसनी फैल गई. आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर रवि डाबी और उसके साथी ने रंगदारी मांगी, मारपीट की और बाद में पिस्तौल तानकर फायर किया. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Sep 18, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:01 PM IST
रात 10 बजे रंगदारी, 2 बजे पिस्तौल से फायर...उज्जैन में एक ही गली में दो वारदात, CCTV ने खोला राज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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