रात 10 बजे रंगदारी, 2 बजे पिस्तौल से फायर...उज्जैन में एक ही गली में दो वारदात, CCTV ने खोला राज

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उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढांचाभवन स्थित सरस्वती नगर की गली नंबर 3 में बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसलों का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गली से बाहर रहने वाले हिस्ट्रीशीटर बदमाश रवि डाबी ने अपने साथी सावन लोहार के साथ मिलकर एक ही रात में ताबड़तोड़ दो वारदातों को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस पूरी खौफनाक वारदात का दो पार्ट रात 10 बजे और 2 बजे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
पहली घटना रात 10:45 बजे हुई, जब बाइक सवार बदमाशों ने गली नंबर 3 में रहने वाले निहाल सिंह कुशवाह के घर में घुसकर जमकर मारपीट और गाली-गलौज की. बदमाशों ने एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी और जाते-जाते पीछे बैठे बदमाश ने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी.
रात 2 बजे दूसरा मामला
इसके बाद रात करीब 2:00 बजे दूसरा घटनाक्रम हुआ. निहाल सिंह के आमने-सामने ही रहने वाले दूसरे फरियादी हितेश यादव जैसे ही अपनी फोर व्हीलर पार्क कर घर में दाखिल हो रहे थे, तभी वही बदमाश पिस्तौल लेकर आ धमका और उन पर तान दी.
अंदर भागकर बचाई जान
हितेश ने तुरंत घर के अंदर भागकर जान बचाई, जिसके बाद बदमाश ने फायर किया और भाग निकला. वारदात के दौरान बदमाशों ने चुनौती देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज जिसे दिखाना है दिखा दो, हमें कोई डर नहीं. घटना की सूचना मिलते ही चिमनगंज थाना पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है.