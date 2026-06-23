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सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 10.90 लाख की ठगी, पहले 1-2 हजार का मुनाफा दिखाकर जीता भरोसा, फिर नंबर बंद कर गायब हुए ठग

Ujjain Cyber Crime: सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 10.90 लाख रुपए ठग लिए. आरोपियों ने पहले 1-2 हजार रुपए का मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता, लेकिन जब पीड़ित ने पैसा निकालने की कोशिश की तो ठगों के नंबर बंद आने लगा.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 23, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:48 AM IST
सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 10.90 लाख की ठगी, पहले 1-2 हजार का मुनाफा दिखाकर जीता भरोसा, फिर नंबर बंद कर गायब हुए ठग

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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