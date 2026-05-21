उज्जैन के मंदिरों में बदलेगी दर्शन व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस, कर्मचारियों को 'तमीज' की ट्रेनिंग

Ujjain News: उज्जैन में ज़िला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने और भीड़ प्रबंधन को सुचारू करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान प्रमुख मंदिरों में कंट्रोल रूम स्थापित करने, कर्मचारियों को व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण देने और दर्शन की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्णय लिए गए.
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Ujjain News: धार्मिक नगरी उज्जैन में देश भर से आने वाले श्रद्धालु अब मंदिरों में दर्शन (पूजा) के लिए पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और सुचारू व्यवस्था का अनुभव कर सकेंगे. गर्मियों की छुट्टियों और आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख मंदिरों में व्यवस्थाओं को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए.
हर मंदिर में बनेगा कंट्रोल रूम
बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुसार यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भक्तों को दर्शन के लिए एक सरल, सुविधाजनक और गरिमापूर्ण व्यवस्था मिले. इसके लिए मंदिर के कर्मचारियों को विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे भक्तों के साथ विनम्रता और संवेदनशीलता से पेश आएं. प्रशासन अब शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में कंट्रोल रूम स्थापित करेगा. इस पहल की एक मुख्य विशेषता यह होगी कि इन सभी मंदिरों में की गई व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी को केंद्रीय रूप से महाकालेश्वर मंदिर के कंट्रोल रूम में भेजा जाएगा, जिससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और समग्र कार्यों की लगातार निगरानी करना संभव हो सकेगा.
श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस
बैठक के दौरान मंदिरों की आय और व्यय के प्रबंधन, शीघ्र दर्शन, पूजा-पाठ की व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मंदिरों के बैंक खातों में जमा धनराशि का उपयोग सीधे तौर पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाए. श्रद्धालुओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंदिर परिसर के भीतर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए.
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बैठक के दौरान मंगलनाथ मंदिर में भारी भीड़ के समय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति, शीघ्र दर्शन काउंटर को आगे की ओर स्थानांतरित करने और होल्डिंग एरिया स्थापित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए. इस बीच श्री काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और छाया की व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा मां गढ़कालिका मंदिर में त्योहारों और सामान्य दिनों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना बनाने और माँ हरसिद्धि माता मंदिर में साइनेज और जूता-स्टैंड की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी किए गए.
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