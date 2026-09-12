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बाबा महाकाल के दरबार में आस्था का महासंगम, 40 दिन में 1.88 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, शीघ्र दर्शन-प्रसादी से करोड़ों की आय

महाकाल मंदिर में श्रावण-भादौ के 40 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया. इस दौरान 1.88 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किए. शीघ्र दर्शन से 17.98 करोड़ और लड्डू प्रसादी की बिक्री से 13.06 करोड़ रुपए की आय हुई.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Sep 12, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:45 AM IST
बाबा महाकाल के दरबार में आस्था का महासंगम, 40 दिन में 1.88 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, शीघ्र दर्शन-प्रसादी से करोड़ों की आय

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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