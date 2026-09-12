/बाबा महाकाल के दरबार में आस्था का महासंगम, 40 दिन में 1.88 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, शीघ्र दर्शन-प्रसादी से करोड़ों की आय

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विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण-भादौ माह के दौरान आस्था का अद्भुत महासंगम देखने को मिला. 30 जुलाई से 7 सितंबर तक देश-विदेश से पहुंचे करीब 1.88 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा महाकल के दर्शन किए. श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या का असर मंदिर की आय पर बी देखने को मिला. मंदिर प्रबंध समिति को शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 17.98 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई. वहीं मंदिर की प्रसिद्ध लड्डू प्रसादी की बिक्री से 13.6 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है.
1.88 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई से 7 सितंबर के बीच सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत 1,34,58,747 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए और भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना की. इसके अलावा लगभग 53,95,000 श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे. वे श्रावण और भादौ के महीनों में भगवान महाकाल की पारंपरिक भव्य सवारी देखने और नाग पंचमी के अवसर पर भगवान नागचंद्रेश्वर का आशीर्वाद लेने आए थे.
शीघ्र दर्शन व्यवस्था को मिला अच्छा रिस्पॉन्स
इस दौरान, मंदिर समिति द्वारा चलाई जा रही 'शीघ्र दर्शन' (जल्दी दर्शन) व्यवस्था जिसका मकसद भक्तों को आसानी से और जल्दी दर्शन कराना है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इस व्यवस्था के जरिए मंदिर समिति ने लगभग 17,98,61,750 रुपए की कमाई हुई. भक्तों ने बाबा महाकाल के लड्डू प्रसाद के प्रति भी बहुत उत्साह दिखाया. इस दौरान, भक्तों ने कुल 2,760.139 क्विंटल लड्डू प्रसाद खरीदा, जिससे मंदिर समिति को लगभग 13,06,20,500 रुपए की आय हुई.
श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान
श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन व्यवस्था के साथ सवारी, प्रसादी, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया. भीड़ के अनुसार व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव और निगरानी की गई, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सकें. श्रावण-भादौ का पूरा महीना उज्जैन में भक्ति और आस्था से सराबोर रहा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ यह धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.
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