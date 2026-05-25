कालभैरव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 5 दिन में 25 लाख से ज्यादा की कमाई

Ujjain News: उज्जैन के प्रसिद्ध भगवान कालभैरव मंदिर में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. मंदिर में शुरू की गई ₹500 वाली शीघ्र दर्शन सुविधा भक्तों के बीच बेहद सफल साबित हुई है. इस सुव्यवस्थित प्रणाली की बदौलत कालभैरव मंदिर प्रबंधन समिति ने महज पांच दिनों के भीतर ₹25 लाख से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है. अकेले शनिवार को ही 1,876 भक्तों ने पूजा-अर्चना के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया, जिससे समिति को एक ही दिन में ₹9.38 लाख का जबरदस्त राजस्व प्राप्त हुआ.

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कलेक्टर ने की सराहना

इस पूरी व्यवस्था को जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलने के लिए महेश देपन जो मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक-प्रभारी और पटवारी हैं, और मंदिर प्रशासक संध्या मारकंडे की टीम ने दिन-रात अथक परिश्रम करते हुए सराहनीय प्रयास किए हैं. जिला प्रशासन के प्रमुख, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और ADM एल.एन. गर्ग ने इस उल्लेखनीय सफलता और प्रबंधन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की है.

भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए खास फैसला

हालांकि, वीकेंड पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और गर्भगृह के भीतर सीमित जगह के कारण व्यवस्थाओं को संभालने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए समिति ने कलेक्टर के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू है. सामान्य श्रद्धालुओं के लिए ₹500 वाली 'क्विक दर्शन' (शीघ्र दर्शन) सुविधा अब हर शनिवार और रविवार को निलंबित रहेगी. इन दो दिनों में यह विशेष सुविधा केवल उन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगी जो आधिकारिक प्रोटोकॉल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं.

इसके अलावा निकट भविष्य में सामान्य श्रद्धालुओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मंदिर प्रबंधन समिति एक वैकल्पिक योजना पर भी गंभीरता से विचार कर रही है. इस योजना के तहत ₹250 का शुल्क देकर श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर से ही बिना किसी कतार के दर्शन कर सकेंगे.

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