"जिन्हें आना हो वो अपना धर्म बदलें..", उज्जैन में उठी हिन्दू धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग

MP News: उज्जैन में विधर्मियों और गैर हिंदू और मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है. कहा गया कि हिंदू कभी मक्का नहीं जाते उसी तरह मुस्लिमों का प्रवेश सिर्फ बाहरी पर्यटन क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए. हिंदू धार्मिक स्थलों पर बढ़ते लव जिहाद के मामलों के बाद से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:21 PM IST
ujjain news
Ujjain News: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में विधर्मियों, गैर हिंदू और मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है. जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शेलेशानंद गिरी का कहना है कि महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंग और सभी शक्तिपीठों पर विधर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए. हिंदू कभी मक्का नहीं जाते उसी तरह मुस्लिमों का प्रवेश सिर्फ बाहरी पर्यटन क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए. वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी का कहना है कि हिन्दू तीर्थ स्थलों पर बढ़ते लव जिहाद के मामले को लेकर ये फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए.

हिंदू तीर्थस्थलों पर मुस्लिमों की रोक
हिंदू तीर्थ स्थलों पर विधर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी उठने लगी है. यहां पंडे पुजारी से लेकर महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीयों ने मोर्चा खोल दिया है. उनकी मांग है कि धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओ के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाई जाए.

बढ़ते लव जिहाद के मामले
इस मामले में मुख्य वजह लव जिहाद बताई जा रही है क्योंकि उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले पकड़े थे. जिसके बाद से ये मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा. आरोप है कि कई बार दूसरे शहरों से मुस्लिम युवक मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर किसी हिंदू युवती को अपने साथ लाते हैं. इसी वजह से महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीयों ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए हिंदू धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है.

जिन्हें आना हो वो अपना धर्म परिवर्तन करें
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख महेश तिवारी का कहना है कि जिन गैर हिंदू को मंदिरों में प्रवेश करना है वे पहले अपना धर्म बदले भी इन स्थलों में प्रवेश करें. इस प्रकार के नियम कायदे सभी मंदिरों के लिए लागू होने चाहिए. वहीं जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शेलेशानंद गिरी का कहना है कि इस मामले में किसी प्रकार का भी वैमनस्य नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदुओं को भी मक्का में अनुमति नहीं मिलती है. सभी धर्मों के अुपने नियम कायदे हैं. इसी तरह हिंदू धर्म की भी अपनी परंपरा है. गैर हिंदूओं का प्रवेश बाहरी पर्यटन क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

