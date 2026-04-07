महाकाल मंदिर में चांदी की वर्षा, अहमदाबाद के भक्त ने भेंट किए 29KG सिल्वर के आभूषण, चमचमाया दरबार

Ujjain Mahakal News: मध्यप्रदेश के धर्मनगरी उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आस्था और भव्यता का एक अद्भुत संगम देखने को मिला. अहमदाबाद से पधारे महेश भाई भगवान दास ठाकुर ने भगवान महाकाल को 29 किलोग्राम से अधिक चांदी के विशेष आभूषण अर्पित कर अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की. दान की गई वस्तुओं की सूची अत्यंत विस्तृत और कलात्मक रूप से बेजोड़ है. इसमें चांदी की पगड़ियां और गंगाजली रूपांकनों से सुसज्जित मुकुट समेत कई चीजें शामिल हैं.

कीमत करीब 70 लाख रुपये

दरअसल, महाकाल मंदिर में भक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब अहमदाबाद के एक भक्त महेश भाई भगवान दास ठाकुर अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे. पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने मंदिर समिति को लगभग 29 किलोग्राम चांदी से बने भव्य आभूषण भेंट किए, जिनकी कीमत लगभग ₹70 लाख है.

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श्रद्धालु ने भेंट किए 29 किलो चांदी के आभूषण

दान के रूप में दी गई वस्तुओं में एक चांदी की पगड़ी, गंगाजली (पवित्र जल पात्र) वाला एक मुकुट, सांप के फन की आकृति से जड़ा एक मुकुट, सूर्य की किरणों से सजा एक मुकुट, अर्द्धचंद्र वाला एक मुकुट, कान की बालियां, एक कटोरा, एक धूपदानी, गरुड़ की एक प्रतिमा, डमरू (ढोल) और घंटी का एक सेट, रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड्र (माथे पर तीन रेखाओं का निशान), एक औपचारिक चंवर, अर्द्धचंद्र का प्रतीक और आंखों के साथ-साथ चांदी के अन्य कई विशेष आभूषण शामिल हैं.

बाबा महाकाल के प्रति भक्त की अटूट आस्था

मंदिर प्रशासन के अनुसार इन सभी चांदी की वस्तुओं जिनमें जड़े हुए तत्व भी शामिल हैं का कुल वजन 29 किलोग्राम और 941 ग्राम दर्ज किया गया है. इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने दानदाता का स्वागत और सम्मान किया और इस धार्मिक योगदान के लिए उनकी सराहना की. महाकाल मंदिर में इस तरह के दान और चढ़ावे भक्तों की अटूट आस्था और भगवान महाकाल के प्रति उनकी गहरी भक्ति का प्रमाण हैं.

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