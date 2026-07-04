महाकाल मंदिर में CRPF तैनात करने की मांग, सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र, जानिए क्या है वजह?

राज्य चुनें
Ujjain Mahakal Temple-पड़ोसी जिले देवास से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद, विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. इस गंभीर घटनाक्रम को देखते हुए उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने बड़ी मांग की है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर महाकाल मंदिर की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात करने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है.
मंदिर की सुरक्षा बेहद जरूरी
सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि महाकाल मंदिर देश के सबसे प्रमुख और संवेदनशील धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं. आने वाले वर्ष 2028 में उज्जैन में ऐतिहासिक सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी. ऐसी स्थिति में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अबी से मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है.
पहले भी आ चुकी है केंद्रीय टीम
फिरोजिया ने बताया कि उन्होंने करीब तीन महीने पहली भी गृह मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र सरकार की एक विशेष टीम ने उज्जैन आकर मंदिर परिसर, प्रवेश द्वारों और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया था. अब देवास से पकड़े गए संदिग्ध के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा होने के बाद खतरा और बढ़ गया है.
स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
सांसद ने इस विषय पर उज्जैन रेंज के आईजी से भी विस्तृत चर्चा की है और मंदिर की आंतरिक सुरक्षा को तुरंत और कड़ा करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही, उन्होंने गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे सीएम मोहन यादव से उज्जैन पुलिस को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!