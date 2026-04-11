महाकाल के दरबार पहुंचीं धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन, भस्म आरती में हुईं शामिल; इन चीजों के लिए मांगा आशीर्वाद

Sara Arjun Participated in Bhasma Aarti: धुरंधर-2 की सफलता के बाद फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन शनिवार तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. सारा अर्जुन सुबह करीब 4 बजे अपने पिता राज अर्जुन और मां सान्या के साथ महाकाल के दरबार पहुंची और भस्म आरती में हिस्सा लिया. सारा ने नंदी हाल से भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और करीब दो घंटे तक आरती में शामिल रहीं. पहली बार महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचीं सारा अर्जुन ने कहा कि यहां आकर शब्द नहीं, सिर्फ खुशी महसूस होती है.

सारा ने बाबा महाकाल से क्या मांगा?

दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में सारा अर्जुन ने कहा, 'जब आप महाकाल के दरबार में होते हैं तो कुछ सोच नहीं पाते. मैंने कुछ विशेष नहीं मांगा, बस स्वास्थ्य और सफलता के लिए आशीर्वाद लिया है. यहां आकर बहुत अच्छा लगा, सच में शब्द नहीं हैं, दिल बहुत खुश हो जाता है. उन्होंने बताया कि आज उनकी मां का जन्मदिन भी है, ऐसे खास मौके पर उन्होंने भगवान से उनके लिए भी आशीर्वाद मांगा. उन्होंने कहा कि वैसे तो हम रोज ही भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत खास रहा.

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आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या बोलीं सारा?

भस्म आरती के बाद सारा अर्जुन ने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कही और गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल को जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया. आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर सारा अर्जुन ने कहा कि वह सब कुछ बाबा महाकाल पर छोड़ती हैं. सारा अर्जुन के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला. दर्शन के बाद उन्होंने 'जय महाकाल' के जयकारे लगाए.

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सारा को धुरंधर से मिली खास पहचान

सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ था और वो अभिनेता राज अर्जुन की बेटी हैं. फिल्म धुरंधर से उन्हें खास पहचान मिली है और वो फिल्म के दोनों पार्ट में मुख्य भूमिका में नजर आईं. सारा ने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था और सिर्फ डेढ़ साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टीवी विज्ञापन शूट किया था. विज्ञापन के अलावा सारा टीवी पर भी नजर आ चुकी हैं और तमिल, तेलुगु के अलावा मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.