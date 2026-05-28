दिग्विजय सिंह के बयान पर संत समाज नाराज, सत्यनंद महाराज बोले-देश को बांटने वाली राजनीति से बचें

Digvijay Singh on controversial statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा केंद्र सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से किए जाने वाले बयान पर उज्जैन के संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उज्जैन में महानिर्वाणी अखाड़ा उज्जैन के गादीपति सत्यनंद महाराज ने बयान की निंदा करते हुए इसे नकारात्मक और समाज को बांटने वाला बताया.

सत्यनंद महाराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास किया है, जिसकी संत समाज घोर भर्त्सना करता है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए सनातन और बहुसंख्यक समाज पर लगातार कुठाराघात करना उचित नहीं है. महाराज ने कहा कि बहुसंख्यक समाज को सांप्रदायिकता से जोड़ना और उसे विद्वेष फैलाने वाला बताना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ राजनेता होने के नाते दिग्विजय सिंह को इस प्रकार के 'बचकाने बयानों' से बचना चाहिए. संत समाज ने कहा कि देश में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक समरसता बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले बयान समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं.

दिग्विजय सिंह का बयान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में PCC (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) कार्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विवादित बयान से राजनीति गरमा गई. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने देश की मौजूदा स्थिति पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'नेहरूजी ने कहा था कि सांप्रदायिकता एक भयानक चीज है, यह देश के भीतर नफरत पैदा करती है. हालांकि 'बहुसंख्यक सांप्रदायिकता' अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक है. एक ऐसी चीज जो आज देश के सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही है.

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बीजेपी ने साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है. देश में 'बहुसंख्यक सांप्रदायिकता' को लेकर दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों के बाद BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन्हें और पूरी कांग्रेस पार्टी को 'हिंदू-विरोधी' करार दिया है.

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