पुजारी-महंत की 15 दिन की छुट्टी, महाकाल मंदिर में धुक्का-मुक्की महंगी पड़ी, विवाद के 4 दिन हुई बड़ी कार्रवाई

Ujjain News-उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में हुए विवाद के बाद मंदिर प्रशासक ने बड़ा एक्शन लिया है. मंदिर के पुजारी और संत के बीच हुए विवाद के बाद महाकाल मंदिर समिति ने महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के मंदिर में प्रवेश पर 15 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इस अवधि के दौरान दोनों गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:25 PM IST
Ujjain Mahakal Temple Fight-उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में हुए विवाद को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है. पुजारी महेश शर्मा और महंत योगी महावीर नाथ के बीच हुए विवाद के बाद मंदिर समिति ने सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.  मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद की घटना की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय दल की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.

मंदिर की गरिमा के विपरीत था आचरण
प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों का आचरण मंदिर की गरिमा के विपरीत पाया गया है. इसी आधार पर पुजारी महेश शर्मा और महंत योगी महावीर नाथ पर 15 दिनों के लिए मंदिर में विशिष्ट माध्यमों से दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी.

दोनों पर 15 दिन रहेगा प्रतिबंध
प्रतिबंध अवधि में दोनों ही विशिष्ट/विशेष मार्गों से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. उन्हें केवल सामान्य श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन करने की अनुमति होगी. प्रतिबंध अवधि के दौरान उनके लिए गर्भगृह या नंदी हॉल में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा. विशेष मार्गों से प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण, इस अवधि में वे किसी भी प्रकार की पूजा-पाठ में भाग नहीं ले सकेंगे. मंदिर प्रशासक ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद ही दोनों यथावत दर्शन या पूजा का अवसर प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जांच दल के प्रारंभिक प्रतिवेदन के आधार पर की गई है.

गर्भगृह में हुआ था विवाद
बुधवार सुबह लगभग 8 बजे महंत महावीरनाथ, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर अपने साथ दो से तीन लोगों को लेकर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर के नियों को लेकर महंत महावीरनाथ और मंदिर के पुजारी महेश शर्मा के बीच विवाद हुआ. दोनों के बीच हुए विवाद का वीडियो भी सामने आया था, जो काफी वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो में महंत और पुजारी दोनों एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए. 

