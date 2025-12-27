MP में भजन सुनने पर बवाल! आग बबूला हुए मुस्लिम युवक, कॉलेज में हिंदू छात्रों से की जमकर मारपीट

Madhya Pradesh News: उज्जैन में देवास रोड पर अल्पाइन कॉलेज में छात्रों के बीच एक छोटा सा झगड़ा जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सेकंड ईयर का बी-फार्मा का छात्र कॉलेज बस में अपने मोबाइल पर भजन सुन रहा था, तभी एक मुस्लिम युवक ने उससे आवाज़ कम करने को कहा. छात्र ने तुरंत बात मान ली, लेकिन बहस बढ़ती गई. बाद में यह झगड़ा क्लासरूम तक पहुंच गया जहां गाली-गलौज और धमकियों के आरोप लगाए गए. कॉलेज स्टाफ ने दखल देकर उस समय मामला शांत कराया, लेकिन लंच ब्रेक के दौरान कैंटीन में दोनों गुट फिर से आमने-सामने आ गए.

भजन की आवाज को लेकर बवाल

दरअसल, शुक्रवार को अल्पाइन कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब छात्रों के दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो गई. बताया जा रहा है कि झगड़े की जड़ कॉलेज बस में एक मोबाइल फोन पर बज रहे धार्मिक भजनों की आवाज़ थी, जो कुछ ही घंटों में बढ़ गई और क्लासरूम से होते हुए कैंटीन तक फैल गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सेकंड ईयर का बी.फार्मा का छात्र बस में अपने मोबाइल फोन पर भजन सुन रहा था, तभी एक मुस्लिम क्लासमेट ने उससे आवाज़ कम करने को कहा. छात्र ने तुरंत आवाज कम कर दी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती गई, जिससे और ज़्यादा अशांति फैल गई.

कॉलेज में मची अफरा-तफरी

आरोप है कि बाद में कुछ छात्र क्लासरूम में घुस गए और गाली-गलौज और धमकियां दीं. कॉलेज स्टाफ ने बीच-बचाव करके उस समय मामला शांत कराया, लेकिन लंच के समय विवाद फिर बढ़ गया. कैंटीन में जब दोनों ग्रुप आमने-सामने आए तो उनके बीच हिंसक लड़ाई हो गई. आरोप है कि कुछ छात्रों के पास लाठियां और पाइप थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने दूसरों पर हमला करने के लिए किया. लड़ाई में कई छात्र घायल हो गए, जिससे कॉलेज कैंपस में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

ABVP ने किया विरोध प्रदर्शन

घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता भी कॉलेज पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. छात्र संगठन ने मांग की कि कॉलेज मैनेजमेंट दोषी छात्रों को तुरंत सस्पेंड करे. हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि यह घटना छात्रों के बीच विवाद के कारण हुई. मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कॉलेज के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कॉलेज परिसर में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है.

