Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3054920
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

MP में भजन सुनने पर बवाल! आग बबूला हुए मुस्लिम युवक, कॉलेज में हिंदू छात्रों से की जमकर मारपीट

Ujjain News: उज्जैन के अल्पाइन कॉलेज में मोबाइल पर भजन बजाने को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए. विवाद की शुरुआत कॉलेज बस में भजन की आवाज कम करने की बात से हुई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में भजन सुनने पर बवाल! आग बबूला हुए मुस्लिम युवक, कॉलेज में हिंदू छात्रों से की जमकर मारपीट

Madhya Pradesh News: उज्जैन में देवास रोड पर अल्पाइन कॉलेज में छात्रों के बीच एक छोटा सा झगड़ा जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सेकंड ईयर का बी-फार्मा का छात्र कॉलेज बस में अपने मोबाइल पर भजन सुन रहा था, तभी एक मुस्लिम युवक ने उससे आवाज़ कम करने को कहा. छात्र ने तुरंत बात मान ली, लेकिन बहस बढ़ती गई. बाद में यह झगड़ा क्लासरूम तक पहुंच गया जहां गाली-गलौज और धमकियों के आरोप लगाए गए. कॉलेज स्टाफ ने दखल देकर उस समय मामला शांत कराया, लेकिन लंच ब्रेक के दौरान कैंटीन में दोनों गुट फिर से आमने-सामने आ गए.

भजन की आवाज को लेकर बवाल
दरअसल,  शुक्रवार को अल्पाइन कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब छात्रों के दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो गई. बताया जा रहा है कि झगड़े की जड़ कॉलेज बस में एक मोबाइल फोन पर बज रहे धार्मिक भजनों की आवाज़ थी, जो कुछ ही घंटों में बढ़ गई और क्लासरूम से होते हुए कैंटीन तक फैल गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सेकंड ईयर का बी.फार्मा का छात्र बस में अपने मोबाइल फोन पर भजन सुन रहा था, तभी एक मुस्लिम क्लासमेट ने उससे आवाज़ कम करने को कहा. छात्र ने तुरंत आवाज कम कर दी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती गई, जिससे और ज़्यादा अशांति फैल गई.

कॉलेज में मची अफरा-तफरी
आरोप है कि बाद में कुछ छात्र क्लासरूम में घुस गए और गाली-गलौज और धमकियां दीं. कॉलेज स्टाफ ने बीच-बचाव करके उस समय मामला शांत कराया, लेकिन लंच के समय विवाद फिर बढ़ गया. कैंटीन में जब दोनों ग्रुप आमने-सामने आए तो उनके बीच हिंसक लड़ाई हो गई. आरोप है कि कुछ छात्रों के पास लाठियां और पाइप थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने दूसरों पर हमला करने के लिए किया. लड़ाई में कई छात्र घायल हो गए, जिससे कॉलेज कैंपस में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ABVP ने किया विरोध प्रदर्शन
घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता भी कॉलेज पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. छात्र संगठन ने मांग की कि कॉलेज मैनेजमेंट दोषी छात्रों को तुरंत सस्पेंड करे. हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि यह घटना छात्रों के बीच विवाद के कारण हुई. मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कॉलेज के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कॉलेज परिसर में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

ujjain news
उज्जैन खाचरोद जेल ब्रेक मामले में कार्रवाई, प्रभारी जेलर समेत तीन अधिकारियों पर गिरी
raipur news
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूना TI को पड़ा महंगा, SSP ने लिया एक्शन, जानें मामला
fire broke
भोपाल के टिंबर मार्केट में आग ने मचाया 'तांडव', शोरूम जलकर खाक...
ujjain tempel
उज्जैन के संतोषी माता मंदिर ने रचा इतिहास, बिना खटाई के 173 व्यंजनों का लगा महाभोग
chhatarpur news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस, हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी
Morena news
तेज रफ्तार का कहर! बीजेपी नेता की कार ने 5 लोगों को कुचला, इलाके में भारी तनाव
Katna News
कटनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर अनोखा प्रदर्शन, कचहरी चौराहे पर कुत्ते को सौंपा ज्ञापन
Chhattisgarh Road Scheme
भरतपुर-सोनहत में सड़क निर्माण पर सियासत तेज, आमने-सामने आए बीजेपी-कांग्रेस के नेता
Bhoramdev Corridor Project
काशी जैसा बनेगा भोरमदेव पर्यटन केंद्र, 146 करोड़ लागत से बनकर होगा तैयार
jabalpur latest news
'स्कूल भवन बना दो सरकार...', एमपी में स्कूली बच्चों ने हाथ जोड़कर लगाई गुहार