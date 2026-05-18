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पहले ही अटेंप्ट में हासिल की AIR 4, युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र, 'तनाव नहीं, रिवीजन और अच्छी नींद जरूरी'

Shreyans Kumat Ujjain CEO: उज्जैन जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट ने‘संकल्प योजना’ के समापन कार्यक्रम में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अहम टिप्स दिए. उन्होंने परीक्षा से पहले अंतिम सात दिनों में केवल रिवीजन, तनावमुक्त रहने और पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 18, 2026, 11:26 AM IST
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पहले ही अटेंप्ट में हासिल की AIR 4, युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र, 'तनाव नहीं, रिवीजन और अच्छी नींद जरूरी'

Shreyans Kumat Ujjain CEO: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक-4 हासिल करने वाले युवा आईएएस अधिकारी और वर्तमान में उज्जैन जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के महत्वपूर्ण मंत्र दिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा के पहले के सात दिन सबसे अहम होते हैं. इस दौरान नया पढ़ने के बजाय केवल रिवीजन करें, तनावमुक्त रहें और पर्याप्त नींद लें. जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित ‘संकल्प योजना’ के समापन अवसर पर जिला ग्रंथालय में आयोजित कार्यक्रम में श्रेयांश कूमट ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 30 से अधिक विद्यार्थियों से संवाद किया. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मानसिक संतुलन और निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.

पहले प्रयास में हासिल की थी AIR-4
वर्ष 2019 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी श्रेयांश कूमट ने आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पहले ही प्रयास में देशभर में चौथी रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की थी. वर्तमान में वे उज्जैन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के रूप में पदस्थ हैं.

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की पहल पर शुरू हुई थी योजना.
जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की पहल पर पिछले छह महीनों से जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए ‘संकल्प योजना’ संचालित की जा रही थी. योजना के तहत UPSC और PSC की तैयारी कर रहे करीब 60 विद्यार्थियों को निशुल्क मार्गदर्शन और कोचिंग उपलब्ध कराई गई. इस योजना की खास बात यह रही कि जिले में पदस्थ आईएएस अधिकारियों ने स्वयं समय निकालकर विद्यार्थियों की कक्षाएं लीं और उन्हें परीक्षा की रणनीति से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी के टिप्स दिए.

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UPSC की तर्ज पर आयोजित हुईं 24 टेस्ट सीरीज
विद्यार्थियों को वास्तविक परीक्षा जैसा माहौल देने के लिए योजना के अंतर्गत 24 टेस्ट सीरीज आयोजित की गईं. परीक्षा केंद्रों को भी लगातार बदला गया ताकि छात्र अलग-अलग वातावरण में परीक्षा देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें. उत्कृष्ट विद्यालय, दशहरा मैदान स्कूल, विजया राजे स्कूल और जालसेवा स्कूल सहित कई संस्थानों को टेस्ट सेंटर बनाया गया. पूरे कार्यक्रम का समन्वय एडीपीसी गिरीश तिवारी ने किया, जबकि तकनीकी सहयोग आईटी कोऑर्डिनेटर अनीश पांडे द्वारा दिया गया.

प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक प्रशासन करेगा सहयोग
समापन सत्र के अंत में अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस योजना से जुड़े कई विद्यार्थी आगामी प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल करेंग. प्रशासन द्वारा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में भी आगे सहयोग दिए जाने की बात कही गई, ताकि उज्जैन जिले से अधिक से अधिक युवा प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर देशसेवा कर सकें.

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