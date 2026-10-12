/युद्ध स्तर पर सिंहस्थ-2028 की तैयारियां, ट्रैफिक डायवर्जन पर खास फोकस, अधिकारियों ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा

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सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में सड़क, अंडरपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य बहुत तेजी से किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने हरिफाटक ब्रिज के पास निर्माणाधीन अंडरपास सहित शहर के प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया. इस दौरान संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए, लेकिन आम लोगों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
हरिफाटक ब्रिज के पास पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ डिवीजन द्वारा 629 मीटर लंबे अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है. इसमें 7.5-7.5 मीटर के दो कैरिज-वे बनाए जा रहे हैं. निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने निर्माण की प्रगति, जल निकासी और वाहनों की आवाजाही से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर वैकल्पिक मार्गों की कार्ययोजना तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो.
डायवर्जन के दौरान सुरक्षा पर जोर
संभागायुक्त ने कहा कि यातायात डायवर्जन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे निर्माण कार्य की गति भी बनी रहे और वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी न करना पड़े. उन्होंने वैकल्पिक मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए. इस दौरान उन्होंने हरिफाटक ब्रिज चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस जवान प्रहलाद सिंह परमार से यातायात संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके सुझावों की जानकारी ली.
कनेक्टिविटी कार्यों का भी जायजा
हरिफाटक के बाद संभागायुक्त और कलेक्टर ने गदापुलिया चौराहा, इंदौर गेट चौराहा और निकास चौराहा क्षेत्र का निरीक्षण किया. यहां प्रस्तावित और निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. निरीक्षण के दौरान यातायात डीएसपी दिलीप सिंह परिहार, पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ डिवीजन के अधिकारी, इंजीनियर और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.