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युद्ध स्तर पर सिंहस्थ-2028 की तैयारियां, ट्रैफिक डायवर्जन पर खास फोकस, अधिकारियों ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. वहीं इन्हीं तैयारियों के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया जा रहा है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Oct 12, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:51 PM IST
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ-2028 की तैयारियां, ट्रैफिक डायवर्जन पर खास फोकस, अधिकारियों ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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