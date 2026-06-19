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Ujjain Crime News: उज्जैन जिले के राघवी थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. महुडीपुरा रोड पर खेत की मेड़ के पास एक महिला और एक पुरुष के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. जांच में मृतकों की पहचान बैलाखेड़ा निवासी मंजूबाई शर्मा और कालूराम वर्मा के रूप में हुई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर हर पहलू से पड़ताल की और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी.
पुलिस जांच में सामने आया कि मंजूबाई और कालूराम वर्मा के बीच कथित प्रेम संबंध थे. वहीं मंजूबाई की बेटी की शादी अनिल नाम के युवक से हुई थी. शादी के बाद अनिल की पत्नी बार-बार मायके चली जाती थी और समझाने के बाद भी ससुराल नहीं लौट रही थी. इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. पुलिस के अनुसार यह विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि अनिल के मन में गुस्सा और रंजिश पैदा हो गई, जिसने बाद में एक बड़ी वारदात का रूप ले लिया.
आरोपी ने कबूल किया सब
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों की पहचान की. पूछताछ में आरोपी अनिल ने कबूल किया कि उसने अपने भाई कालूराम और साथी रफीक के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी. पुलिस के मुताबिक तीनों ने मिलकर मंजूबाई और कालूराम वर्मा को रास्ते से हटाने का फैसला किया और वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी रही.
24 घंटे में सुलझा ली गुत्थी
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरखेड़ा बुजुर्ग निवासी अनिल और उसके भाई कालूराम को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. वहीं तीसरा आरोपी रफीक अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा. राघवी थाना पुलिस की इस तेज कार्रवाई की इलाके में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था, उसकी गुत्थी सिर्फ 24 घंटे में सुलझा ली गई.
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