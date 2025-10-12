Advertisement
उज्जैन में दिल दहला देने वाली वारदात, सिर्फ इस चीज के लिए महिला की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

Ujjain News: उज्जैन में एक 65 वर्षीय महिला की हत्या कर लूटपाट की गई. वह फसल काटने के लिए अपने खेतों पर गई थी, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:34 AM IST
Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेवर खेड़ी गांव में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है, जिसके साथ लूटपाट भी की गई थी. महिला एक दिन पहले अपनी फसल काटने के लिए खेत पर गई थीं, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने नानाखेड़ा थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस की सक्रियता और स्थानीय सूचना के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ.

यह भी पढ़ें: इंदौर में दिल दहला देने वाला हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, युवक की कर दी हत्या

 

उज्जैन में दिल दहला देने वाली वारदात
दरअसल,  नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के सेवर खेड़ी गांव में 65 वर्षीय महिला बग्गू बाई की उनके खेत में हत्या कर लूटपाट की गई. वह फसल काटने गई थीं और वापस नहीं लौटीं, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. यह जघन्य अपराध तब प्रकाश में आया जब उसी गांव के दो आरोपी महिला के चुराए हुए गहने बेचने की कोशिश कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: बीमार महिला को जंजीरों से पीटा, गर्म सिक्कों से जलाकर किया बेहोश, प्रेत निकालने के नाम पर की गई क्रूरता

 

हत्या और लूट का खुलासा
पुलिस के मुताबिक पूरा मामला तब सामने आया जब एक ही गांव के दो आरोपी चोरी के गहने बेचने की फिराक में घूम रहे थे. पुलिस को उन पर शक हुआ और पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपियों ने पहले महिला बग्गू बाई की हत्या करने और फिर उसके शरीर से सोने-चांदी के गहने चुराने की बात कबूल की. ​​महिला के गले में लगभग एक किलो चांदी की पायल और गहने थे, जिन्हें आरोपी अपने साथ लेकर फरार हो गए थे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
नानाखेड़ा थाना पुलिस (Madhya Pradesh Crime News) ने दोनों आरोपियों को हत्या और लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्याओं के पीछे डकैती के अलावा कोई और मकसद था. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.  हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

ujjain newsmp news

