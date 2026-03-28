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सावधान! उज्जैन में 'गंगाजल' पिलाकर महिला के साथ जो हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश; आप भी न करें ये गलती

Ujjain Fraud Case: उज्जैन में दो बदमाशों ने गंगाजल के बहाने एक बुजुर्ग महिला को झांसा देकर उससे लाखों रुपए के जेवर ठग लिए. डॉक्टर का पता पूछने के बहाने बातचीत शुरू कर आरोपियों ने महिला को पानी पिलाया, जिससे वह असहज हो गई और इसी दौरान उसके गहने लेकर फरार हो गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:34 PM IST
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Ujjain Jewelry Theft News
Ujjain Jewelry Theft News

Ujjain Jewelry Theft News: उज्जैन में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने चालाकी से एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर ठग लिए. घटना देवास गेट थाना क्षेत्र के जीरो पॉइंट ब्रिज रोड की है. पीड़िता राजूदेवी बागरवाल महादेव मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोका और डॉक्टर का पता पूछने के बहाने बातचीत शुरू कर उनसे संपर्क बनाया और धीरे-धीरे उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया.

बातों ही बातों में आरोपियों ने महिला को भ्रमित कर विश्वास में ले लिया. उन्होंने महिला को गंगाजल बताकर पानी पिलाया, जिसके बाद महिला को असहज महसूस होने लगा. इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर उनके कानों से सोने के टॉप्स और अन्य जेवर उतार लिए. महिला को कुछ समझ आता, उससे पहले ही आरोपी तेजी से अपनी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए और आसपास के लोग भी कुछ समझ नहीं पाए.

महिला से ठगी ज्वेलरी
कुछ समय बाद होश आने पर महिला को ठगी का एहसास हुआ. उन्होंने देखा कि उनके जेवर गायब हैं. ठगे गए गहनों की कीमत करीब दो से साढ़े तीन लाख रुपए के बीच बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़िता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई तथा आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई.

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आरोपियों की तलाश जारी
मामले में सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि ढांचा भवन क्षेत्र में रहने वाली एक वरिष्ठ महिला के साथ ठगी की घटना हुई है. आरोपियों ने उन्हें गलत जानकारी देकर विश्वास में लिया और पानी पिलाने के बाद उनके जेवर उतरवा लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

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