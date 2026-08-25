सरकारी ऑफिस बना 'राजदरबार', बर्थडे मनाने हाथी पर सवार होकर पहुंचे इंजीनियर साहब, नोटों की गड्डियों के बीच काटा केक

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मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सरकारी दफ्तर के अंदर नियमों और अनुशासन की खुलेआम अनदेखी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPEB) के असिस्टेंट इंजीनियर रविकांत मालवीय के जन्मदिन के जश्न ने पूरे राज्य में चर्चा और विवाद खड़ा कर दिया है. बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के लिए सरकारी दफ्तर को रविवार यानी सार्वजनिक छुट्टी के दिन खोला गया था, जिसमें शाही ठाठ-बाट और भव्यता दिखाई दी. इतना ही नहीं असिस्टेंट इंजीनियर का अंदाज बिल्कुल शाही था. वे हाथी पर सवार होकर और जोरदार नगाड़ों की थाप के बीच दफ्तर के परिसर में पहुंचे और फिर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया.
नोटों की गड्डियों के बीच काटा केक
समारोह की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद, विभाग की व्यवस्थाओं और नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मामला यहीं नहीं रुका. यह भी पता चला है कि जन्मदिन मनाने के लिए वे हाथी पर सवार होकर पहुंचे और समारोह के दौरान केक के चारों ओर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं. स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि नोट नकली थे. ऐसे में इस बात पर जोरदार चर्चा हो रही है कि क्या यह पूरा आयोजन सिर्फ जन्मदिन का जश्न था या खुलेआम अपना रसूख और ताकत दिखाने का जरिया.
नियमों पर उठे सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि रविवार को जब सरकारी दफ्तर आम तौर पर बंद रहते हैं, दफ्तर खोलने की इजाजत किसने दी. क्या किसी सक्षम अधिकारी से इजाजत ली गई थी? अगर इजाजत दी गई थी, तो किस नियम के तहत ऐसा किया गया? वहीं अगर कोई इजाजत नहीं ली गई थी, तो छुट्टी के दिन दफ्तर के परिसर में निजी कार्यक्रम करने की इजाजत किसने दी? यह भी जांच का विषय है कि क्या कार्यक्रम में विभाग के कर्मचारी मौजूद थे, और अगर हां, तो क्या उन्होंने अपनी हाजिरी सरकारी ड्यूटी के तौर पर लगाई थी या वे बस एक निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे.
एक दिन पहले ही छपी थीं भ्रष्टाचार के आरोपों की खबरें
यह मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर रविकांत मालवीय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ी खबरें छपी थीं. अगले ही दिन यानी रविवार को सरकारी दफ्तर में इतने भव्य आयोजन का होना विभागीय कामकाज और उस अधिकारी के रसूख पर सवाल खड़े करता है.
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