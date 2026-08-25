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सरकारी ऑफिस बना 'राजदरबार', बर्थडे मनाने हाथी पर सवार होकर पहुंचे इंजीनियर साहब, नोटों की गड्डियों के बीच काटा केक

उज्जैन में बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर रविकांत मालवीय ने जिस तरह से अपना जन्मदिन मनाया, वह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. विभाग का दफ्तर जो रविवार को बंद रहता है, इस मौके के लिए खास तौर पर खोला गया था. इसके बाद इंजीनियर हाथी पर सवार होकर आए और नोटों की गड्डियों के बीच अपना केक काटा.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 25, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:36 AM IST
सरकारी ऑफिस बना 'राजदरबार', बर्थडे मनाने हाथी पर सवार होकर पहुंचे इंजीनियर साहब, नोटों की गड्डियों के बीच काटा केक

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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