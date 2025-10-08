उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं पूर्व SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार; कहा- यूपी पुलिस करेगी मदद

Ex SDM wife not getting justice in MP: भारत में कानून और न्याय प्रक्रिया पर जनता हर बार सवाल उठाती रही है. कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन से सामने आया है, जहाँ पूर्व एसडीएम मोहम्मद सिराज मंसूरी की पत्नी ने उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय मिलने की गुहार लगाई है. तबस्सुम बानो ने कहा कि मध्य प्रदेश में उन जैसी अबला नारी को न्याय नहीं मिल रहा है, परंतु यूपी में उनकी गुहार जरूर सुनी जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूर्व एसडीएम मोहम्मद सिराज मंसूरी की पत्नी तबस्सुम बानो अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन कई घंटे थाने में बैठी रहीं तबस्सुम की न तो बात सुनी गई और न ही शिकायत दर्ज की गई. माधवनगर थाने में घंटों उन्हें सिर्फ बहकाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

पति पर लगाए गंभीर आरोप

तबस्सुम बानो ने बताया कि उनके पति ने उन्हें दो साल पहले घर से बेघर कर दिया था. वह यूपी की रहने वाली हैं, उनका मायका भी उत्तर प्रदेश में ही है. बेघर होने के बाद जब वह अपने मायके अपने भाइयों के साथ रहने गईं, तो इसपर सिराज मंसूरी भड़क गए और अब वह मेरे भाइयों को धमकी देते हैं. उन्होंने पहली बार 23 सितंबर को अपने पति के दुर्व्यवहार की शिकायत उज्जैन एसपी से की थी. 16-17 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

इतना ही नहीं, पति ने एक आदिवासी लड़की से उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन का झूठा केस भी दर्ज कराया था. इंदौर पुलिस ने बिना सोचे समझे उनके खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन मेरी गुहार, मेरी मांग के वक्त वे अपने कानों को बंद किए हुए हैं.

यूपी में ही अब मिलेगा न्याय

इस लाचारी से परेशान तबस्सुम ने कहा कि वे अब उत्तर प्रदेश सरकार से मदद माँगेंगी. वह अपनी शिकायत का हल वहीं करवाएँगी. योगी सरकार ही अब मेरी मदद करेगी और उन्हीं से कार्रवाई करवाऊँगी. तबस्सुम ने अपने पति पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बिना इजाजत विदेश यात्राएं करने का भी आरोप लगाया है.

