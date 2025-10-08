Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952999
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं पूर्व SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार; कहा- यूपी पुलिस करेगी मदद

MP News: पूर्व एसडीएम मोहम्मद सिराज मंसूरी के खिलाफ एक बार फिर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होते देख उन्होंने अब योगी सरकार से न्याय की मांग की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Ex SDM wife not getting justice in MP: भारत में कानून और न्याय प्रक्रिया पर जनता हर बार सवाल उठाती रही है. कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन से सामने आया है, जहाँ पूर्व एसडीएम मोहम्मद सिराज मंसूरी की पत्नी ने उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय मिलने की गुहार लगाई है. तबस्सुम बानो ने कहा कि मध्य प्रदेश में उन जैसी अबला नारी को न्याय नहीं मिल रहा है, परंतु यूपी में उनकी गुहार जरूर सुनी जाएगी.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूर्व एसडीएम मोहम्मद सिराज मंसूरी की पत्नी तबस्सुम बानो अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन कई घंटे थाने में बैठी रहीं तबस्सुम की न तो बात सुनी गई और न ही शिकायत दर्ज की गई. माधवनगर थाने में घंटों उन्हें सिर्फ बहकाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

पति पर लगाए गंभीर आरोप
तबस्सुम बानो ने बताया कि उनके पति ने उन्हें दो साल पहले घर से बेघर कर दिया था. वह यूपी की रहने वाली हैं, उनका मायका भी उत्तर प्रदेश में ही है. बेघर होने के बाद जब वह अपने मायके अपने भाइयों के साथ रहने गईं, तो इसपर सिराज मंसूरी भड़क गए और अब वह मेरे भाइयों को धमकी देते हैं. उन्होंने पहली बार 23 सितंबर को अपने पति के दुर्व्यवहार की शिकायत उज्जैन एसपी से की थी. 16-17 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं, पति ने एक आदिवासी लड़की से उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन का झूठा केस भी दर्ज कराया था. इंदौर पुलिस ने बिना सोचे समझे उनके खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन मेरी गुहार, मेरी मांग के वक्त वे अपने कानों को बंद किए हुए हैं.

यूपी में ही अब मिलेगा न्याय
इस लाचारी से परेशान तबस्सुम ने कहा कि वे अब उत्तर प्रदेश सरकार से मदद माँगेंगी. वह अपनी शिकायत का हल वहीं करवाएँगी. योगी सरकार ही अब मेरी मदद करेगी और उन्हीं से कार्रवाई करवाऊँगी. तबस्सुम ने अपने पति पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बिना इजाजत विदेश यात्राएं करने का भी आरोप लगाया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी
Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात
mp news
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..
MP Today Live
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात,पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें
mp news
कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; बड़ा खुलासा
mp news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले
mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द करें...