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अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, शहर से गांव तक छापेमारी, 11 केस दर्ज; 10 आरोपी गिरफ्तार

Ujjain News: उज्जैन जिले के आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया. टीम ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों, होटलों, ढाबों और संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की. इस अभियान के दौरान कुल 11 मामले दर्ज किए गए.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 07, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:34 AM IST
अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, शहर से गांव तक छापेमारी, 11 केस दर्ज; 10 आरोपी गिरफ्तार

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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