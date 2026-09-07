अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, शहर से गांव तक छापेमारी, 11 केस दर्ज; 10 आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से रोकने के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. आबकारी विभाग की टीम ने उज्जैन नगर निगम सीमा सहित जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में होटल और ढाबों की जांच की. इसके अलावा उज्जैन में आने वाली संदिग्ध गाड़ियों को रोककर उनकी अचानक जांच की गई. विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने मुखबिरों के नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है. अवैध शराब रखने, बेचने और लाने-ले जाने में शामिल लोगों के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए. इस ऑपरेशन के दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 8 लीटर शराब के साथ-साथ 40 किलोग्राम लहान जब्त किया गया.