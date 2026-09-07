अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, शहर से गांव तक छापेमारी, 11 केस दर्ज; 10 आरोपी गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से रोकने के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. आबकारी विभाग की टीम ने उज्जैन नगर निगम सीमा सहित जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में होटल और ढाबों की जांच की. इसके अलावा उज्जैन में आने वाली संदिग्ध गाड़ियों को रोककर उनकी अचानक जांच की गई. विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने मुखबिरों के नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है. अवैध शराब रखने, बेचने और लाने-ले जाने में शामिल लोगों के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए. इस ऑपरेशन के दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 8 लीटर शराब के साथ-साथ 40 किलोग्राम लहान जब्त किया गया.
आबकारी विभाग का शिकंजा
बड़नगर इलाके में भोला भील के पास 15 पाव देसी शराब मिलने पर टीम ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं, जितेंद्र कुम्हार के पास 180 मिलीलीटर देसी शराब मिलने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई. तराना क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन करते नेपाल सिंह राजपूत को 15 पाव और सेवाराम मालवीय को 12 पाव देशी शराब के साथ पकड़ा गया.दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया.
अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज
आबकारी टीम ने खाचरौद के पालना गांव में भी छापेमारी की. वहां कन्हैयालाल बागरी को देसी शराब की 11 क्वार्टर बोतलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया. वहीं, नागदा के टकरावदा गांव में टीम को देखते ही एक व्यक्ति शराब से जुड़ी सामग्री छोड़कर भाग गया. इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आबकारी टीम ने नागदा-उज्जैन-जावरा बाईपास रोड पर स्थित चामुंडा ढाबे पर भी कार्रवाई की, जहां बंशी चौहान और काशीराम नाई के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए.
अवैध शराब के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
आबकारी विभाग के अनुसार, पूरे जिले में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान कुल 11 मामले दर्ज किए गए. इस अभियान के दौरान 8 बल्क लीटर शराब और 40 किलो लहान जब्त किया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. यह ऑपरेशन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश, सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन के मार्गदर्शन और आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी मुकेश रंधा के नेतृत्व में चलाया गया. विभाग ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा.
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