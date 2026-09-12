अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा, खेतों और जंगलों तक पहुंची आबकारी टीम, जमीन खोदकर निकाला महुआ लाहन

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आबकारी विभाग ने उज्जैन जिले में शराब के अवैध निर्माण, बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है. शहर के होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट से आगे बढ़कर, आबकारी टीमें अब ग्रामीण इलाकों के खेतों और जंगलों तक भी पहुंच रही हैं. विभाग की अलग-अलग टीमों ने नागदा, टकरवादा, भाटीसुड़ा, खाचरोद और हताई क्षेत्रों में छापेमारी कर आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरण दर्ज किए और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा
आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमों ने नागदा, टकरवादा, भाटीसुड़ा, पारदी और हताई सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की. इन कार्रवाइयों के दौरान टीमों ने 20.38 लीटर शराब और 710 किलो महुआ लाहन जब्त किया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹73,871 है. टकरवादा गांव में टीम ने जमीन में दबाकर रखी गई 15 लीटर अवैध शराब और 500 किलो महुआ लाहन बरामद किया. वहीं, हताई गांव में धर्मेंद्र (मंगू सिंह राजपूत के बेटे) के पास से देसी शराब के 12 पाउच जब्त किए गए और नागदा के रहने वाले प्रदीप (मनोहर बलाई के बेटे) से 3 लीटर अवैध शराब जब्त की गई. दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं.
होटलों, ढाबों और रेस्तरां में सघन जांच
महिदपुर आबकारी टीम ने आबकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लसूड़ावन गांव में कार्रवाई करते हुए खाचरौद टीम ने एक आरोपी को पकड़ा और 60 किलो महुआ लाहन भी बरामद किया. इसके अलावा भाटीसुड़ा और पारदी में भी संदिग्ध जगहों की तलाशी ली गई. आबकारी विभाग की टीम ने उज्जैन-मक्सी रोड पर स्थित सौरभ केमिकल्स और एल्केमी केमिकल्स का भी निरीक्षण किया. साथ ही शहर के होटलों, ढाबों और रेस्तरां में सघन जांच की गई. उज्जैन की ओर आने वाले वाहनों को भी रोककर उनकी जांच की गई.
इस नंबर पर तुरंत करें फोन
सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन ने बताया कि विभाग जिले में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि विभाग का मुखबिरों का नेटवर्क सक्रिय है और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. आबकारी विभाग ने जनता से अपील की है कि वे जिले में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या भंडारण से जुड़ी कोई भी जानकारी आबकारी कंट्रोल रूम के नंबर 0734-2551159 पर दें.
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