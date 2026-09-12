अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा, खेतों और जंगलों तक पहुंची आबकारी टीम, जमीन खोदकर निकाला महुआ लाहन

अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा

आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमों ने नागदा, टकरवादा, भाटीसुड़ा, पारदी और हताई सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की. इन कार्रवाइयों के दौरान टीमों ने 20.38 लीटर शराब और 710 किलो महुआ लाहन जब्त किया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹73,871 है. टकरवादा गांव में टीम ने जमीन में दबाकर रखी गई 15 लीटर अवैध शराब और 500 किलो महुआ लाहन बरामद किया. वहीं, हताई गांव में धर्मेंद्र (मंगू सिंह राजपूत के बेटे) के पास से देसी शराब के 12 पाउच जब्त किए गए और नागदा के रहने वाले प्रदीप (मनोहर बलाई के बेटे) से 3 लीटर अवैध शराब जब्त की गई. दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं.