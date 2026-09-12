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अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा, खेतों और जंगलों तक पहुंची आबकारी टीम, जमीन खोदकर निकाला महुआ लाहन

Ujjain News: अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उज्जैन आबकारी विभाग ने खेतों और जंगलों में छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान अलग-अलग इलाकों से 710 किलो महुआ लहान और अवैध शराब जब्त की गई, जिसे जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया था.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 12, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:41 AM IST
अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा, खेतों और जंगलों तक पहुंची आबकारी टीम, जमीन खोदकर निकाला महुआ लाहन

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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