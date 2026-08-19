/Explainer: आंखों में आंसू, सख्त तेवर, प्रशासन से सीधा सवाल... Gen Z से कितना अलग है Gen Alpha? 13-14 साल की बेटियों के आगे घुटने पर आया सिस्टम

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14 अगस्त को उज्जैन में जेन-अल्फा छात्राओं के विरोध-प्रदर्शन ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी. कलेक्टर कार्यालय के बाहर महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय कन्या उ.मा. स्कूल (सराफा, चार धाम मंदिर के पास) की छात्राएं आंखों में आंसू लिए और नारे लगाते हुए देखी गईं. वे अधिकारियों से अपने स्कूल को दूसरी जगह न ले जाने की गुहार लगा रही थीं. इस विरोध के बाद सरकार ने स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कूल को दूसरी जगह भेजने का यह सिलसिला काफी पुराना है. पिछले 36 सालों में स्कूल को पहले भी चार बार दूसरी जगह भेजा जा चुका है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेन अल्फा छात्राओं ने ही विरोध में सड़कों पर उतरने का फैसला किया, और सिस्टम को उनकी बात माननी पड़ी.
Gen Z से कितना अलग है Gen Alpha?
उज्जैन के सराफा गर्ल्स स्कूल से जुड़ा ये विवाद जेन अल्फा की नई सामाजिक सक्रियता का एक उदाहरण बनकर उभरा है. जेन अल्फा में वे लोग शामिल हैं जिनका जन्म लगभग 2010 से 2024 के बीच हुआ है. जहां जेन जी ने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का तेजी से विकास देखा, वहीं जेन अल्फा का पूरा बचपन स्मार्टफोन, शॉर्ट-फ़ॉर्म वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग और AI जैसी टेक्नोलॉजी के बीच बीत रहा है. असल में, उज्जैन की यह कहानी सिर्फ स्कूल को दूसरी जगह ले जाने के विवाद के बारे में नहीं है, बल्कि यह यह भी दिखाती है कि नई पीढ़ी अपनी शिक्षा और सुविधाओं पर असर डालने वाले फैसलों को लेकर किस तरह खुलकर अपनी बात रख रही है.
36 साल में 4 बार बदला स्कूल
इस स्कूल का इतिहास काफी दिलचस्प है. जहां छात्राएं अभी अपने भवन के लिए सड़कों से होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक संघर्ष कर रही हैं. पिछले 36 सालों में यह स्कूल चार बार अपनी जगह बदल चुका है. हर बार छात्रों को नए माहौल, नई व्यवस्थाओं और नई अनिश्चितताओं के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी. जहां पहले स्कूल बदलने की वजहें जगह की कमी, बिल्डिंग की जरूरत या प्रशासनिक फैसले थे, वहीं मौजूदा स्थिति अलग है. अब मामला सिर्फ बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि छात्राओं की कमी का भी है.
बार-बार बदला स्कूल का ठिकाना
बार-बार स्कूल शिफ्टिंग से छात्राओं की कमी
स्कूल के एक पूर्व टीचर ने बताया कि उन्हें वह समय याद है जब इस स्कूल में लगभग 3,000 छात्राएं पढ़ती थीं. वे तब वहां टीचर थे जब स्कूल महाराजवाड़ा परिसर से चलता था. वे बताते हैं कि फंड की कमी थी और छात्राओं के लिए संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती थी. वहीं स्कूल के बार-बार दूसरी जगह शिफ्ट होने से छात्राओं की संख्या में कमी आई. हाल ही में 100 से ज़्यादा छात्राओं ने अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) लिए हैं. छात्राओं की संख्या पिछले साल के 580 से घटकर अब 415 हो गई है.
जेन-अल्फा छात्राओं का छलका दर्द
छात्राओं का कहना है कि अगर स्कूल को शहर से दूर कहीं और ले जाया गया, तो उन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उनकी पढ़ाई, आने-जाने के खर्च और सबसे बढ़कर उनकी सुरक्षा को लेकर मुश्किलें पैदा होंगी. जेन-अल्फा (Gen-Alpha) छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के चौथे दिन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, नगर निगम की चेयरपर्सन कलावती यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल और कलेक्टर रौशन कुमार छात्रों से मिलने पहुंचे. लगभग 40 मिनट तक चली बातचीत के बाद यह घोषणा की गई कि छात्राओं को मौजूदा जगह से कहीं और नहीं भेजा जाएगा. हालांकि घोषणा में यह भी कहा गया कि वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे. छात्रों को यह बात पसंद नहीं आई.
सीएम मोहन यादव तक पहुंचा मामला
छात्राओं के विरोध और मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंचने के बाद सरकार ने फिलहाल स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला रोक दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन ने साफ किया कि जब तक कोई सही वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं हो जाता, छात्राएं पुरानी सराफा स्कूल बिल्डिंग में ही पढ़ाई करेंगी. इसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह स्कूल पहुंचे और छात्राओं से सीधे बातचीत की.
छात्राओं का क्या कहना है?
12वीं क्लास की कॉमर्स की एक स्टूडेंट ने भावुक होकर बताया कि, स्कूल को जहां शिफ्ट करने का प्लान है, वह जगह 15 किलोमीटर दूर है. उस जगह पर लड़कों का भी एक स्कूल है और परिवार नहीं चाहते कि लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ें. इस वजह से, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ सकता है. अगर स्कूल को शिफ्ट करना ही है, तो बेहतर होगा कि वह आस-पास ही रहे. एक और छात्रा ने कहा कि शिफ्टिंग की चिंता की वजह से कई लड़कियों ने पहले ही अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) ले लिए हैं, क्योंकि नई जगह बहुत दूर है.
कई स्कूलों को किया गया शिफ्ट
इस मामले में प्रशासन का कहना है कि बेहतर और सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम देने के मकसद से महाकाल इलाके के कई सरकारी स्कूलों को दाऊदखेड़ी स्थित संदीपनी कैंपस में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मार्च को महाकाल इलाके से 11 सरकारी स्कूलों को संदीपनी कैंपस में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया था. इनमें से कई स्कूल तो शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन सराफा, माधवगंज और महाराजवाड़ा नंबर 2 जैसे स्कूलों के लिए यह प्रोसेस रुक गया. सबसे ज्यादा विरोध सराफा गर्ल्स स्कूल को लेकर हुआ, क्योंकि नई जगह स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता के लिए काफी दूर है.
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