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Explainer: आंखों में आंसू, सख्त तेवर, प्रशासन से सीधा सवाल... Gen Z से कितना अलग है Gen Alpha? 13-14 साल की बेटियों के आगे घुटने पर आया सिस्टम

उज्जैन में चार धाम मंदिर के पास स्थित महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल (सराफा) की छात्राओं के विरोध के बाद सरकार ने फिलहाल स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला टाल दिया है. हालांकि, पिछले 36 सालों में स्कूल को पहले भी चार बार दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 19, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:02 PM IST
Explainer: आंखों में आंसू, सख्त तेवर, प्रशासन से सीधा सवाल... Gen Z से कितना अलग है Gen Alpha? 13-14 साल की बेटियों के आगे घुटने पर आया सिस्टम

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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