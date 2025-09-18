लकड़ी भी खरीदी चिता भी सजाई, बिना शव ही बेटे ने बाप की उठा दी अर्थी, दाह संस्कार से पहले बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2927399
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

लकड़ी भी खरीदी चिता भी सजाई, बिना शव ही बेटे ने बाप की उठा दी अर्थी, दाह संस्कार से पहले बड़ा खुलासा

MP News: उज्जैन से नकली अंतिम संस्कार का चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए साल भर पहले मरे व्यक्ति का दोबारा से दाह संस्कार करने का नाटक रचा गया.

 

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Ujjain News: कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है गजब है. यहां से ऐसा मामला सामने आया है कि खबर पढ़कर आप भी कहेंगे गजब हाल है! मामला एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन से है जहां एक साल पहले मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार साल भर बाद यानी 365 दिन बाद कराया गया है. हैरानी की बात तो ये है कि अंतिम संस्कार के वक्त लाश वहां नहीं थी और कार्यक्रम में भी केवल 2-3 लोग ही शामिल थे. पुलिस पुछताछ में मामले की पोल खुली है. 

क्या है पूरा मामला
ये पूरी घटना 16 सितंबर की बताई जा रही है जहां एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार कराने के लिए श्मशान घाट पर पहुंचता है. मजे की बात ये है कि बेटा चंद लोगों के साथ बिना किसी लाश के ही घाट पर उपस्थित होता है. अंतिम संस्कार के लिए घाट से बकायदा लकड़ी और कंदे मंगाए जाते हैं. रसीद लिखते वक्त मृत व्यक्ति का नाम-पता बड़े ही ध्यान से लिखवाया जा रहा था. ये वही समय था जब श्मशान के कर्मचारियों को दाल में कुछ काला लगा. 

डेथ सर्टिफिकेट थी असली वजह
शक होने पर कर्मचारियों ने पूछताछ की पुलिस बुलाए. पुलिस बेटे को थाने ले गई जिसके बाद असली कहानी सामने आई. बेटे ने बताया कि उसके पिता लालचंद की मौत एक साल पहले ही हो गई थी. परिजनों से अंतिम संस्कार की रसीद गुम हो गई जिसकी वजह से डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है. मृत्यू प्रमाण पत्र नहीं होने से समग्र आईडी और प्रॉपर्टी संबंधित कागजों को बनवाने में परेशानी आ रही थी इसलिए अंतिम संस्कार का षडयंत्र रचा गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारीकी से रचा गया षडयंत्र
जीवाजीगंज पुलिस ने बताया कि बेटे ने बड़ी ही बारीकी से ये खेल रचा था. पिता की मौत 15 सितंबर 2024 को हुई थी और अगले दिन 16 सिंतबर को अंतिम संस्कार किया गया था. बेटे ने तारीख को देखते हुए अपने इस षडयंत्र को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

ujjain news

Trending news

gwalior news
बाप-बेटे ने बेची सरकारी जमीन! मकान बनाते ही चला बुलडोजर, ठगे गए लोगों को जान का खतरा
mp news
राजगढ़ में BJP नेता गिरफ्तार, पुलिस की टीम के साथ की हाथापाई, जानें क्यों हुए अरेस्ट
Shajapur News
बारिश में टपकती छत, जोखिम में जान, शाजापुर में PM आवास के हकदार दर-दर भटकने को मजबूर
mp news
निजी ट्रेवल्स की बस ने ली 4 जानें, शुक्ला ब्रदर्स के नाम पर है रजिस्टर्ड, जानिए
mp news
पन्ना में कोहिनूर से भी बेशकीमती हीरा हुआ गायब! पट्टा धारकों में उलझा मामला
mp news
सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान
Raipur
राजिम से रायपुर तक दनादन दौड़ेगी ब्रॉड गेज ट्रेन, CM साय ने दिखाई हरी झंडी
mp news
इंदौर में 'लाल परी' की तस्करी, चारे की आड़ में छिपाई गई लाखों की शराब; ऐसे खुली पोल
sandeep jaiswal
संपत्ति ₹10,76,62,214, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
मध्य प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम
;