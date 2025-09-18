लकड़ी भी खरीदी चिता भी सजाई, बिना शव ही बेटे ने बाप की उठा दी अर्थी, दाह संस्कार से पहले बड़ा खुलासा

MP News: उज्जैन से नकली अंतिम संस्कार का चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए साल भर पहले मरे व्यक्ति का दोबारा से दाह संस्कार करने का नाटक रचा गया.
Ujjain News: कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है गजब है. यहां से ऐसा मामला सामने आया है कि खबर पढ़कर आप भी कहेंगे गजब हाल है! मामला एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन से है जहां एक साल पहले मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार साल भर बाद यानी 365 दिन बाद कराया गया है. हैरानी की बात तो ये है कि अंतिम संस्कार के वक्त लाश वहां नहीं थी और कार्यक्रम में भी केवल 2-3 लोग ही शामिल थे. पुलिस पुछताछ में मामले की पोल खुली है.
क्या है पूरा मामला
ये पूरी घटना 16 सितंबर की बताई जा रही है जहां एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार कराने के लिए श्मशान घाट पर पहुंचता है. मजे की बात ये है कि बेटा चंद लोगों के साथ बिना किसी लाश के ही घाट पर उपस्थित होता है. अंतिम संस्कार के लिए घाट से बकायदा लकड़ी और कंदे मंगाए जाते हैं. रसीद लिखते वक्त मृत व्यक्ति का नाम-पता बड़े ही ध्यान से लिखवाया जा रहा था. ये वही समय था जब श्मशान के कर्मचारियों को दाल में कुछ काला लगा.
डेथ सर्टिफिकेट थी असली वजह
शक होने पर कर्मचारियों ने पूछताछ की पुलिस बुलाए. पुलिस बेटे को थाने ले गई जिसके बाद असली कहानी सामने आई. बेटे ने बताया कि उसके पिता लालचंद की मौत एक साल पहले ही हो गई थी. परिजनों से अंतिम संस्कार की रसीद गुम हो गई जिसकी वजह से डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है. मृत्यू प्रमाण पत्र नहीं होने से समग्र आईडी और प्रॉपर्टी संबंधित कागजों को बनवाने में परेशानी आ रही थी इसलिए अंतिम संस्कार का षडयंत्र रचा गया.
बारीकी से रचा गया षडयंत्र
जीवाजीगंज पुलिस ने बताया कि बेटे ने बड़ी ही बारीकी से ये खेल रचा था. पिता की मौत 15 सितंबर 2024 को हुई थी और अगले दिन 16 सिंतबर को अंतिम संस्कार किया गया था. बेटे ने तारीख को देखते हुए अपने इस षडयंत्र को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी.
