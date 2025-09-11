उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा, पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन और केमिकल
उज्जैन

उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा, पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन और केमिकल

Ujjain News: उज्जैन पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. इनके पास से पुलिस को नोट छापने वाली मशीन और केमिकल मिला है. जिसके जरिए ये नोट छापकर बाजारों में सप्लाई कर रहे थे. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:48 PM IST
उज्जैन। पुलिस ने शहर में चल रहे नकली नोट के एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. यह गिरोह केमिकल और प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापकर बाजार में चला रहा था. पुलिस ने इनके पास से करीब पांच लाख रुपये के नकली नोट और इन्हें बनाने का सारा सामान बरामद किया है.

जानिए क्या बोली पुलिस
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि माधवनगर थाना पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरफ़्तार किए गए आरोपियों के नाम दुर्गेश डाबी, शुभम कड़ोदिया, शेखर यादव, प्रहलाद और कमलेश हैं. पुलिस ने इनके पास से कुल 4 लाख 97 हज़ार रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं, जो पांच सौ और दो हजार के नोटों के रूप में थे.

नोट छापने वाले उपकरण बरामद
पुलिस को आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जैसे कि सीपीयू, कलर प्रिंटर, केमिकल और बटर पेपर भी मिले हैं. जांच में पता चला कि ये लोग असली नोटों के बदले 30% कीमत पर नकली नोटों का सौदा करते थे. फिर इन नोटों को बाजार में खपाते थे.

पहले से ही जेल में है मास्टरमाइंड
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक दुकानदार को 23 हजार रुपये के नकली नोट मिले. जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का सरगना सुनील पाटिल पहले से ही नकली नोट और एनडीपीएस (NDPS) मामलों में जेल जा चुका है. गिरफ़्तार किए गए कई आरोपी पहले भी ऐसे ही अपराधों में शामिल रहे हैं. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े और लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

