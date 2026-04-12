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महाकाल मंदिर में पकड़ा गया 'फर्जी IAS', भस्म आरती के लिए भिड़ाया जुगाड़, बाबा के द्वार पर ऐसे खुली पोल

Ujjain Fake IAS officer Case: महाकाल थाना इलाके में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक युवक ने खुद को IAS अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाएं लेने का प्रयास किया है. हालांकि, इसे सत्यापन के बाद पकड़ लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Edited By:  Manish kushawah|Reported By: Animesh Singh|Last Updated: Apr 12, 2026, 05:19 PM IST
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Ujjain Fake IAS officer Case
Ujjain Fake IAS officer Case

Ujjain News: महाकाल नगरी उज्जैन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने खुद को आईएएस अफसर बताकर सरकारी सुविधाएं लेने की कोशिश की है. हालांकि, इसे समय से पहले ही पकड़ लिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, जिला सत्कार अधिकारी उज्जैन को एक पत्र के माध्यम से पता चला कि दिल्ली के रहने वाले अतुल सिंह ने खुद को सिविल एविएशन विभाग में संयुक्त सचिव (IAS) बताते हुए सर्किट हाउस में दो कमरों की बुकिंग कराई थी. इसके साथ ही उन्होंने महाकाल मंदिर की भस्म आरती के लिए भी विशेष अनुमति लेने का भी प्रयास किया है. 

शक होने पर संबंधित अधिकारियों की तरफ से सत्यापन किया गया, तो यह स्पष्ट हुआ कि वह किसी भी प्रकार के आईएएस अधिकारी या शासकीय पद पर पदस्थ नहीं हैं. जांच में यह सामने आया कि उनके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से फर्जी थी और किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं पाया गया. इसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

मामले की जांच हो रही है
वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना महाकाल पुलिस ने फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है. इससे संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं पुलिस ने सभी दस्तावेजों और बुकिंग रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

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सख्त कार्रवाई की जाएगी
इस मामले को लेकर थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि फर्जी पहचान के आधार पर शासकीय सुविधाएं लेने का प्रयास किया गया था, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में विधि अनुसार आगे की जांच और कार्रवाई जारी है.

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