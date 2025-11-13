Advertisement
बड़नगर में नकली वकील का पर्दाफाश, कोर्ट फीस की फर्जी रसीदों से लाखों की हेराफेरी

Badnagar Fraud Case: बड़नगर कोर्ट में फर्जी वकील उज्ज्वल जोशी द्वारा कोर्ट फीस की नकली रसीदें बनाकर करीब 5.81 लाख रुपये के गबन का खुलासा हुआ है.  शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:26 PM IST
बड़नगर में नकली वकील का पर्दाफाश
बड़नगर में नकली वकील का पर्दाफाश

MP District Court Fee Scam: बड़नगर न्यायालय में बड़ा खुलासा हुआ है. यहां कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें बनाकर लाखों रुपए का गबन करने वाले एक कथित फर्जी वकील उज्ज्वल जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.  जिला न्यायाधीश रामविलास गुप्ता की अदालत से रीडर योगेश ठाकुर द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर यह मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने दीवानी मामलों में फर्जी कोर्ट फीस रसीदें पेश की थीं.

सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ने अब तक करीब 5 लाख 81 हजार 85 रुपये का गबन किया है. पुलिस ने उज्ज्वल जोशी के खिलाफ अपराध क्रमांक 711/25 दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 336(4), 340(2) और 316(2) के तहत जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी को इस गबन में किस-किस की मदद मिली.

कार्रवाई की हो रही तैयारी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी उज्ज्वल जोशी असली रसीद को एडिट कर नकली रसीद तैयार करता था और उसे केस फाइल में लगा देता था. बताया जा रहा है कि इस घोटाले में अन्य संबंधित कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है. पुलिस जल्द ही सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

