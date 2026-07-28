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लव मैरिज से नाराज परिजनों ने बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, तस्वीर जलाकर खत्म किया रिश्ता

उज्जैन जिले के खाचरौद में प्रेम विवाह से आहत परिजनों और समाज ने एक युवती की तस्वीर रखकर उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया. परिवार का आरोप है कि उसने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ काम किया और यहां तक कि पुलिस स्टेशन में भी अपने माता-पिता और भाई-बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:14 PM IST
लव मैरिज से नाराज परिजनों ने बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, तस्वीर जलाकर खत्म किया रिश्ता

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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