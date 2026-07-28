लव मैरिज से नाराज परिजनों ने बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, तस्वीर जलाकर खत्म किया रिश्ता

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मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद शहर से लव मैरिज के बाद एक भावुक घटना सामने आई है, जो चर्चा का विषय बन गई है. नरसिंह मंदिर इलाके में परिवार और समाज के लोगों ने उस युवती की तस्वीर रखकर उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया, जिसमें गोरनी की रस्म भी शामिल थी. परिवार का कहना है कि वे उसके लव मैरिज करने के फैसले से बहुत आहत हैं. उनका दावा है कि उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन में उसने अपने माता-पिता और भाई-बहनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया. इसलिए उसे अपने लिए मृत मानकर परिवार ने प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित किया.
परिजनों ने बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार
इस कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्य भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार और कई मुश्किलों का सामना करते हुए पाला-पोसा, लेकिन लव मैरिज के बाद उनके साथ उनका रिश्ता पूरी तरह टूट गया. वहां मौजूद समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद जागरूकता फैलाना और युवाओं को ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले अपने माता-पिता और परिवार की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करना था. उन्होंने इसे समुदाय के हित में उठाया गया कदम बताया. वहीं समुदाय के कुछ सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों से एक ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसके तहत लव मैरिज के रजिस्ट्रेशन से पहले माता-पिता को सूचित करना जरूरी हो.
मध्य प्रदेश में कोई कानून नहीं
इस कार्यक्रम में शामिल समुदाय के प्रतिनिधियों ने बताया कि गुजरात सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव में लव मैरिज या घर से भागकर की गई शादियों के रजिस्ट्रेशन से पहले माता-पिता को सूचित करने, उनके आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखने और शादी का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले 30 दिन की आपत्ति अवधि (ऑब्जेक्शन पीरियड) रखने जैसे प्रावधान शामिल हैं. हालांकि यह कदम अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा कोई कानून लागू नहीं है.
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