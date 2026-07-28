लव मैरिज से नाराज परिजनों ने बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, तस्वीर जलाकर खत्म किया रिश्ता

परिजनों ने बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार

इस कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्य भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार और कई मुश्किलों का सामना करते हुए पाला-पोसा, लेकिन लव मैरिज के बाद उनके साथ उनका रिश्ता पूरी तरह टूट गया. वहां मौजूद समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद जागरूकता फैलाना और युवाओं को ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले अपने माता-पिता और परिवार की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करना था. उन्होंने इसे समुदाय के हित में उठाया गया कदम बताया. वहीं समुदाय के कुछ सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों से एक ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसके तहत लव मैरिज के रजिस्ट्रेशन से पहले माता-पिता को सूचित करना जरूरी हो.