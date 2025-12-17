Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3044495
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Ujjain News-उज्जैन में पुलिसकर्मियों से परेशान किसान शिकायत की माला बनाकर और पहनकर आईजी ऑफिस पहुंचा. किसान शिकायतों की माला पहनकर और सड़क पर घुटने के बल शिकायत करने उज्जैन आईजी ऑफिस पहुंच गया. युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Farmer Wore Garland of Complaints-मध्यप्रदेश के शाजापुर के एक गांव का रहने वाला किसान अवंतीपुर बड़ोदिया थाने के पुलिसकर्मियों से परेशान हो गया. कई बार शिकायत करने के बाद भी जब युवक की कार्रवाई नहीं हुई तो उसने शिकायत की माला बनाकर अपने गले में डाली. इसके बाद वह सड़क पर घुटने के बाद शिकायत करने उज्जैन आईजी ऑफिस पहुंच गया. युवक ने आईजी  से न्याय की गुहार लगाई है. 

पुलिसकर्मियों पर लगाया आरोप
युवक का नाम दिनेश सिंह है, वह चिराटिया गांव का रहने वाला है. वह किसान है और ड्राइवरी भी करता है. दिनेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों का एकमात्र सहारा है. इसके अलावा वह फायनेंस किए ट्रैक्टर छोड़ने का भी काम करता है. दिनेश का कहना है कि रोहित कीर नामक युवक को खोजते हुए अवंतीपुर बड़ोदिया थाने की टीम पहुंची. थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. 

पुलिस ने केस में फंसाने की दी धमकी
दिनेश का कहना है कि 30 जुलाई को घनश्याम बैरागी ने मेरे दोस्त रोहित को पकड़ने के लिए थाने पर बुलाया. इसके बाद मुझे केस में फंसाने की धमकी दी. थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने मुझे बिने नोटिस, बिना अपराध पंजीबद्ध किए और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के गांव से उठाकर कई घंटों तक अवैध रूप से थाने में रखा. झूठे चोरी के प्रकरण में फंसाने, जेल भेजने एवं जीवन बर्बाद करने की धमकी देकर 1 लाख की जबरन उगाही की गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार को धमका रहे पुलिसकर्मी
दिनेश ने बताया कि मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया. लगातार मेरे घर आकर परिवार वालों को धमका रहे हैं. इस कारण तीन महीने से मैं घर नहीं जा पा रहा हूं. इससे पहले 8 दिसंबर को शाजापुर एसपी को शिकायत की और 9 दिसंबर को आईज ऑफिस आया था. इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी. जब कोई हल नहीं निकल पाया तो बुधवार को सभी शिकायतों की माला पहनकर आईजी ऑफिस पहुंचा हूं. 

टीआई ने लगाए आरोप
इस पूरे मामले को लेकर टीआई घनश्याम बैरागी ने बताया कि आष्टा के रहने वाले मोहनलाल ने जून महीने में मुबारिकपुर के रोहित कीर को अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया था. दो महीने तक ट्रैक्टर के किराए के पैसे नहीं मिलने पर सितंबर में मोहन ने थाने में शिकायत की. जांच में यह सामने आया कि रोहित ने ट्रैक्टर को शिवपुरी में बेच दिया. जब उसे थाने बुलाया गया तो दिनेश ने रोहत द्वारा ट्रैक्टर बेचने की बात कबूल ली. काफी प्रयास के बाद रोहित को पकड़ा गया, उसने कबूल किया कि ट्रैक्टर दिनेश ने ही बिकवाया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsujjain farmer news

Trending news

chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में हुआ तंत्र-मंत्र! प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मिला नींबू-सिंदूर
RBI
पुरुष या महिला, MP में कौन जीता है ज्यादा साल? सामने आया दोनों की जिंदगी का अंतर
mp news
खली की बोरियों में छिपाई लाखों की शराब, राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था ट्रक
mp news
ड्यूटी पर लौटने दिल्ली के लिए निकला जवान, लेकिन सिर्फ पहुंचा सामान, कहां हुआ लापता?
Akshat Raghuvanshi
अक्षत रघुवंशी पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया? IPL में LSG ने 2.2 करोड़ में खरीदा
chhattisgarh news
फर्जी CAF जवान बनकर महिलाओं से लाखों की ठगी, सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था
mandla news
मंडला में शिक्षक महोदय का तमाशा, क, ख, ग की जगह 'तुम तो ठहरे परदेशी' गाते आए नजर
dewas news
इस ऑनलाइन गेमिंग App से रहें सावधान! देवास पुलिस ने करोड़ों के फ्रॉड का किया खुलासा
chhattisgarh news
छग स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, RTE नियमों में किया बदलाव, अब सिर्फ क्लास 1...
gwalior news
यार बना गद्दार, दोस्त को ही बता दिया पाकिस्तानी 'ISI एजेंट', SP दफ्तर पहुंचा पीड़ित