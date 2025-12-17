गले में शिकायतों की माला पहनकर IG ऑफिस पहुंचा किसान, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Farmer Wore Garland of Complaints-मध्यप्रदेश के शाजापुर के एक गांव का रहने वाला किसान अवंतीपुर बड़ोदिया थाने के पुलिसकर्मियों से परेशान हो गया. कई बार शिकायत करने के बाद भी जब युवक की कार्रवाई नहीं हुई तो उसने शिकायत की माला बनाकर अपने गले में डाली. इसके बाद वह सड़क पर घुटने के बाद शिकायत करने उज्जैन आईजी ऑफिस पहुंच गया. युवक ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है.

पुलिसकर्मियों पर लगाया आरोप

युवक का नाम दिनेश सिंह है, वह चिराटिया गांव का रहने वाला है. वह किसान है और ड्राइवरी भी करता है. दिनेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों का एकमात्र सहारा है. इसके अलावा वह फायनेंस किए ट्रैक्टर छोड़ने का भी काम करता है. दिनेश का कहना है कि रोहित कीर नामक युवक को खोजते हुए अवंतीपुर बड़ोदिया थाने की टीम पहुंची. थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया.

पुलिस ने केस में फंसाने की दी धमकी

दिनेश का कहना है कि 30 जुलाई को घनश्याम बैरागी ने मेरे दोस्त रोहित को पकड़ने के लिए थाने पर बुलाया. इसके बाद मुझे केस में फंसाने की धमकी दी. थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने मुझे बिने नोटिस, बिना अपराध पंजीबद्ध किए और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के गांव से उठाकर कई घंटों तक अवैध रूप से थाने में रखा. झूठे चोरी के प्रकरण में फंसाने, जेल भेजने एवं जीवन बर्बाद करने की धमकी देकर 1 लाख की जबरन उगाही की गई.

परिवार को धमका रहे पुलिसकर्मी

दिनेश ने बताया कि मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया. लगातार मेरे घर आकर परिवार वालों को धमका रहे हैं. इस कारण तीन महीने से मैं घर नहीं जा पा रहा हूं. इससे पहले 8 दिसंबर को शाजापुर एसपी को शिकायत की और 9 दिसंबर को आईज ऑफिस आया था. इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी. जब कोई हल नहीं निकल पाया तो बुधवार को सभी शिकायतों की माला पहनकर आईजी ऑफिस पहुंचा हूं.

टीआई ने लगाए आरोप

इस पूरे मामले को लेकर टीआई घनश्याम बैरागी ने बताया कि आष्टा के रहने वाले मोहनलाल ने जून महीने में मुबारिकपुर के रोहित कीर को अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया था. दो महीने तक ट्रैक्टर के किराए के पैसे नहीं मिलने पर सितंबर में मोहन ने थाने में शिकायत की. जांच में यह सामने आया कि रोहित ने ट्रैक्टर को शिवपुरी में बेच दिया. जब उसे थाने बुलाया गया तो दिनेश ने रोहत द्वारा ट्रैक्टर बेचने की बात कबूल ली. काफी प्रयास के बाद रोहित को पकड़ा गया, उसने कबूल किया कि ट्रैक्टर दिनेश ने ही बिकवाया था.

