उज्जैन में फर्जी डिग्री वाली महिला डॉक्टर अरेस्ट, चला रही थी अवैध क्लिनिक, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच

illegal clinic in Ujjain: उज्जैन में पंवासा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध क्लिनिक संचालित कर रही महिला आरोपी तैयबा शेख को गिरफ्तार किया है. मामला तब सामने आया जब बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के प्रसव कराने और उपचार में गंभीर लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी. शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच की. जांच में पुष्टि हुई कि आरोपीया खुशी क्लिनिक नाम से प्रसव कराती थी, जबकि उसके पास न तो कोई मेडिकल डिग्री थी और न ही क्लिनिक के संचालन का पंजीकरण.

नवजात की जान लेने वाली फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

दरअसल, पंवासा पुलिस ने तैयबा शेख नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर बिना वैलिड डिग्री के डिलीवरी करने और लापरवाही से इलाज करने का आरोप है, जिससे एक नवजात की मौत हो गई. जांच में पता चला कि आरोपी खुशी क्लिनिक नाम से गैर-कानूनी तरीके से डिलीवरी कर रही थी और बिना रजिस्ट्रेशन वाला क्लिनिक चला रही थी. मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से यह कन्फर्म हुआ कि आरोपी के पास मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री नहीं थी और वह गैर-कानूनी तरीके से मरीजों का इलाज कर रही थी. रिपोर्ट के आधार पर पंवासा पुलिस स्टेशन में एक अलग केस दर्ज किया गया था.

जांसापुरा इलाके में छापा मारकर पकड़ा

बता दें कि मुखबिर सूचना पर पुलिस ने जांसापुरा इलाके में छापा मारा और आरोपी को संदिग्ध हालात में पकड़ा. पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम तैयबा शेख बताया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया गया. पुलिस अब आरोपी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, गैर-कानूनी नेटवर्क और उसके साथियों की भूमिका की जांच कर रही है. अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

