Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3023545
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में फर्जी डिग्री वाली महिला डॉक्टर अरेस्ट, चला रही थी अवैध क्लिनिक, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच

Ujjain News: उज्जैन के पंवासा क्षेत्र में अवैध क्लिनिक चलाकर प्रसव कराने वाली फर्जी महिला डॉक्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बिना डिग्री प्रसूति कराने और उपचार में लापरवाही से नवजात की मौत के बाद शिकायत मिलने पर जांच शुरू हुई थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में फर्जी डिग्री वाली महिला डॉक्टर अरेस्ट, चला रही थी अवैध क्लिनिक, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच

illegal clinic in Ujjain: उज्जैन में पंवासा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध क्लिनिक संचालित कर रही महिला आरोपी तैयबा शेख को गिरफ्तार किया है. मामला तब सामने आया जब बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के प्रसव कराने और उपचार में गंभीर लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी. शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच की. जांच में पुष्टि हुई कि आरोपीया खुशी क्लिनिक नाम से प्रसव कराती थी, जबकि उसके पास न तो कोई मेडिकल डिग्री थी और न ही क्लिनिक के संचालन का पंजीकरण.

नवजात की जान लेने वाली फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार
दरअसल, पंवासा पुलिस ने तैयबा शेख नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर बिना वैलिड डिग्री के डिलीवरी करने और लापरवाही से इलाज करने का आरोप है, जिससे एक नवजात की मौत हो गई. जांच में पता चला कि आरोपी खुशी क्लिनिक नाम से गैर-कानूनी तरीके से डिलीवरी कर रही थी और बिना रजिस्ट्रेशन वाला क्लिनिक चला रही थी. मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से यह कन्फर्म हुआ कि आरोपी के पास मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री नहीं थी और वह गैर-कानूनी तरीके से मरीजों का इलाज कर रही थी. रिपोर्ट के आधार पर पंवासा पुलिस स्टेशन में एक अलग केस दर्ज किया गया था.

जांसापुरा इलाके में छापा मारकर पकड़ा
बता दें कि मुखबिर सूचना पर पुलिस ने जांसापुरा इलाके में छापा मारा और आरोपी को संदिग्ध हालात में पकड़ा. पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम तैयबा शेख बताया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया गया. पुलिस अब आरोपी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, गैर-कानूनी नेटवर्क और उसके साथियों की भूमिका की जांच कर रही है. अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

ujjain news
फर्जी डिग्री वाली महिला डॉक्टर अरेस्ट, चला रही थी अवैध क्लिनिक, पुलिस कर रही जांच
bhind news
भिंड की एक रात…और कैमरे में कैद हुआ कुछ ऐसा कि पुलिस भी चौंक गई
bhopal jabalpur nh45
जंगल के बीचों बीच गुजरा हाईटेक हाईवे! NH-45 पर झटके देकर ड्राइवर को करेगा अलर्ट
gp igp conference
DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा रोडमैप तैयार, जानें क्या बोले PM?
undefined
उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने खुद चाय बनाई, बेटे की शादी के बीच SIR का किया निरीक्षण
balaghat news
नक्सली साहित्य से लेकर ‘प्रभात’ मैग्जीन तक लिखने वाला धनुष, अब हथियार छोड़ सरेंडर
Lok Sabha Election 2029
क्या 2029 का चुनाव लड़ेंगी MP की पूर्व मुख्यमंत्री? किस सीट पर ठोकेंगी दावेदारी
CM son wedding
सीएम पुत्र की अनोखी एंट्री, बैलगाड़ी पर काला चश्मा लगाकर पहुंचे अभिमन्यु–इशिता
mp news
MP के सभी टाइगर रिजर्व अब नहीं होगी नाइट सफारी, SC के आदेश के बाद लगा ब्रेक, जानिए
indore bus news
21 साल बाद एमपी में फिर दौड़ेंगी सरकारी बसें, 15 साल पुरानी 135 बसों के परमिट निरस्त