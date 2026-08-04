सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, 6.13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

सवारी खत्म होते ही सफाई

सवारी खत्म होते ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बिना समय बर्बाद किए सफाई अभियान शुरू कर दिया. जिस रास्ते पर कुछ ही देर पहले हजारों भक्त मौजूद थे, वह कुछ ही समय में फिर से साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो गया. इससे ट्रैफिक सामान्य रूप से चलने लगा और यह सुनिश्चित हुआ कि भक्तों या स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो. नगर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि बाबा महाकाल सवारी के लिए सफाई, घाट की व्यवस्था, आग से सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजामों के लिए लगभग 400 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई थी. उन्होंने बताया कि सवारी शुरू होने से काफी पहले ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं. जैसे-जैसे सवारी आगे बढ़ी और आखिर में खत्म हुई, सफाई कर्मचारियों ने तुरंत पूरे रास्ते की सफाई शुरू कर दी.