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सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, 6.13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने हाल ही में आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार कल पूरे दिन में कुल 6,13,849 श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 04, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:08 AM IST
सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, 6.13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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