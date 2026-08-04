सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, 6.13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

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सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. देश भर के अलग-अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने और पूजा-अर्चना करने के लिए यहां पहुंचे. मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिन भर में कुल 6,13,849 भक्तों ने दर्शन किए, जिनमें से 4,41,877 भक्त शाम 6 बजे तक पहुंच चुके थे. सुबह-सुबह भस्म आरती के साथ शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला देर रात तक बिना रुके चलता रहा. मंदिर परिसर दर्शन मार्ग और आसपास के इलाकों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं.
महाकाल दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब
दरअसल, 3 अगस्त को सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार था. इस दिन बाबा महाकाल के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. देश भर से लाखों भक्त भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना करने और उनका आशीर्वाद लेने आए. मंदिर परिसर और गर्भगृह तक जाने वाले रास्ते पर पूरे दिन भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं. सुबह की भस्म आरती से लेकर देर रात तक दर्शन का सिलसिला बिना रुके चलता रहा. भक्तों की भारी भीड़ के बावजूद, मंदिर समिति और प्रशासन ने यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए पूरी कोशिश की. सावन के इस पहले सोमवार को उमड़ी भीड़ एक बार फिर बाबा महाकाल के प्रति भक्तों की अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाती है. मंदिर समिति के अनुसार ये आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं.
चंद मिनटों में चमक उठे रास्ते
उधर, सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सावन सवारी के दौरान पूरा शहर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया. सवारी के रास्ते में हजारों भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और कई जगहों पर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया. इस आयोजन के दौरान नगर निगम ने न केवल जरूरी इंतजामों पर ध्यान दिया, बल्कि लोगों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया. नगर निगम की एक टीम ने सवारी के दौरान नुक्कड़ नाटक किए और लगातार भक्तों से अपील की कि वे कचरा न फैलाएं, बल्कि कचरे को सिर्फ तय जगहों पर ही डालें, ताकि धार्मिक आयोजन की पवित्रता और शहर की साफ-सफाई दोनों बनी रहे.
सवारी खत्म होते ही सफाई
सवारी खत्म होते ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बिना समय बर्बाद किए सफाई अभियान शुरू कर दिया. जिस रास्ते पर कुछ ही देर पहले हजारों भक्त मौजूद थे, वह कुछ ही समय में फिर से साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो गया. इससे ट्रैफिक सामान्य रूप से चलने लगा और यह सुनिश्चित हुआ कि भक्तों या स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो. नगर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि बाबा महाकाल सवारी के लिए सफाई, घाट की व्यवस्था, आग से सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजामों के लिए लगभग 400 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई थी. उन्होंने बताया कि सवारी शुरू होने से काफी पहले ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं. जैसे-जैसे सवारी आगे बढ़ी और आखिर में खत्म हुई, सफाई कर्मचारियों ने तुरंत पूरे रास्ते की सफाई शुरू कर दी.
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