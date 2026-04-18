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बहुत ही खतरनाक है ये बीमारी, 5 महीने की मासूम लड़ रही जिंदगी की जंग; 15 करोड़ के इंजेक्शन के लिए सीएम से गुहार

Ujjain News: उज्जैन की 5 महीने की काशी 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-1' जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है. उसकी जान बचाने के लिए 15 करोड़ के अमेरिकी इंजेक्शन की जरूरत है. बच्ची के माता पिता ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:24 PM IST
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Ujjain Baby Kashi
Ujjain Baby Kashi

Ujjain Baby Kashi: उज्जैन से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज 5 महीने की मासूम काशी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है. काशी ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-1’ (SMA Type-1) नाम की एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है. उज्जैन के डॉक्टर दंपति, डॉ. रोहित दुबे पुरिया और डॉ. प्रकृति की इस छोटी सी जान का इलाज दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन से ही संभव है, जिसके लिए अब परिवार सरकार और आम जनता की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है.

इस गंभीर बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिससे बच्चा अपनी गर्दन तक नहीं संभाल पाता और हाथ-पैर की हलचल बंद हो जाती है. भोपाल एम्स में जांच के बाद इस बीमारी की पुष्टि हुई है और फिलहाल काशी का इलाज वहां के मेडिसिन विभाग की एचओडी डॉ. भावना डिगरे की निगरानी में चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी अपनी सबसे खतरनाक स्टेज में है, जिसमें बच्चों के जीवित रहने की संभावना बेहद कम होती है और अब मासूम को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है.

9 करोड़ का इंजेक्शन 
काशी की जान बचाने के लिए ‘ज़ोलगेन्स्मा’ नाम का इंजेक्शन लगाया जाना जरूरी है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है. यह जीवन रक्षक इंजेक्शन भारत में उपलब्ध नहीं है और इसे विशेष रूप से अमेरिका से मंगवाना पड़ता है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंजेक्शन मंगवाने के लिए ही लगभग 9 करोड़ रुपये का डाउन पेमेंट करना होता है. बच्ची के माता-पिता पेशे से शिक्षक हैं और उनके लिए इतनी विशाल राशि अकेले जुटाना नामुमकिन साबित हो रहा है, जिससे वे गहरे संकट में हैं.

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लोगों से जुटाए 23 लाख
अपनी बेटी को तड़पता देख मां डॉ. प्रकृति ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वे अब तक क्राउड फंडिंग के जरिए केवल 23 लाख रुपये ही जुटा पाए हैं, जो इलाज के लिए बहुत कम है. उन्होंने मुख्यमंत्री और आम जनता से गुहार लगाई है कि उनकी बच्ची की मदद के लिए आगे आएं. हर गुजरता दिन काशी के लिए बेहद अहम और नाजुक है. अब यह देखना होगा कि क्या सरकार और समाज मिलकर इस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए समय रहते कोई ठोस कदम उठाते हैं.

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