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उज्जैन में सस्ते घी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, 372 लीटर घी जब्त, गुणवत्ता जांच के लिए भेजे नमूने

उज्जैन जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़नगर में छापेमारी की. अधिकारियों ने नयापुरा स्थित 'जय भारत एजेंसी' से 337 लीटर उत्पाद (जिसकी कीमत ₹1.21 लाख थी) को जब्त कर लिया. इसे इंदौर से मात्र ₹360 प्रति लीटर की दर से खरीदा गया था.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 02, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:57 AM IST
उज्जैन में सस्ते घी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, 372 लीटर घी जब्त, गुणवत्ता जांच के लिए भेजे नमूने

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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