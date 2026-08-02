उज्जैन में सस्ते घी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, 372 लीटर घी जब्त, गुणवत्ता जांच के लिए भेजे नमूने

राज्य चुनें
उज्जैन जिले का खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है. मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देशों पर शुरू किए गए एक विशेष अभियान के तहत, विभाग की एक टीम ने बड़नगर तहसील में दो जगहों पर अचानक निरीक्षण किया. इस कार्रवाई के दौरान नयापुरा स्थित 'जय भारत एजेंसी' से अलग-अलग मात्रा में पैक किया गया 337 लीटर 'श्री कृष्ण देसी घी' जब्त किया गया. जांच में पता चला कि यह घी इंदौर की एक फर्म से ₹360 प्रति लीटर की दर से खरीदा गया था, जो बाजार भाव से काफी कम है. इसलिए इसकी गुणवत्ता पर शक होने के कारण, घी के सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए.
नयापुरा में जय भारत एजेंसी के निरीक्षण के दौरान श्री कृष्ण देसी घी का 337 लीटर का स्टॉक मिला, जिसकी कीमत लगभग ₹1.21 लाख थी. यह घी इंदौर की एक मार्केटिंग फर्म से बहुत कम कीमत (₹360 प्रति लीटर) पर खरीदा गया था. बाजार भाव से कीमत काफी कम होने के कारण इसकी गुणवत्ता को लेकर चिंताएं पैदा हुईं और पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया गया.
सस्ते घी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा
दरअसल, आजकल मिलावट के कई मामले सामने आ रहे हैं. इसी सिलसिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उज्जैन जिले में मिलावटी और खराब क्वालिटी के खाने-पीने के सामान को रोकने के लिए लगातार एक्शन ले रहा है. मध्य प्रदेश के फूड सेफ्टी कमिश्नर और कलेक्टर के निर्देशों पर चलाए जा रहे स्पेशल कैंपेन के तहत डिपार्टमेंट की टीम ने रविवार को बड़नगर तहसील में अचानक निरीक्षण किया. इस कार्रवाई के दौरान नयापुरा स्थित जय भारत एजेंसी में 200 ml, 500 ml, 1 लीटर और 15 kg के पैक में श्री कृष्ण देसी घी का स्टॉक मिला. जांच में पता चला कि यह घी इंदौर की वरुण मार्केटिंग से सिर्फ 360 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा गया था. बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर घी खरीदना संदिग्ध लगा. इसके बाद, अधिकारियों ने लगभग 337 लीटर घी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.21 लाख रुपये है, और इसके सैंपल जांच के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी भेजे.
गुणवत्ता जांच के लिए भेजे नमूने
इसके बाद टीम ने बड़नगर के महात्मा गांधी रोड पर स्थित एक और प्रतिष्ठान की जांच की. यहां डेयरी मिल्क एगमार्क देसी घी का 35 लीटर स्टॉक मिला. गुणवत्ता पर संदेह होने के कारण लगभग 16,170 रुपये कीमत का यह घी जब्त कर लिया गया और इसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए. खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि घी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संबंधित व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिले में यह अभियान जारी रहेगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!