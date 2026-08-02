उज्जैन में सस्ते घी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, 372 लीटर घी जब्त, गुणवत्ता जांच के लिए भेजे नमूने

सस्ते घी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा

दरअसल, आजकल मिलावट के कई मामले सामने आ रहे हैं. इसी सिलसिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उज्जैन जिले में मिलावटी और खराब क्वालिटी के खाने-पीने के सामान को रोकने के लिए लगातार एक्शन ले रहा है. मध्य प्रदेश के फूड सेफ्टी कमिश्नर और कलेक्टर के निर्देशों पर चलाए जा रहे स्पेशल कैंपेन के तहत डिपार्टमेंट की टीम ने रविवार को बड़नगर तहसील में अचानक निरीक्षण किया. इस कार्रवाई के दौरान नयापुरा स्थित जय भारत एजेंसी में 200 ml, 500 ml, 1 लीटर और 15 kg के पैक में श्री कृष्ण देसी घी का स्टॉक मिला. जांच में पता चला कि यह घी इंदौर की वरुण मार्केटिंग से सिर्फ 360 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा गया था. बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर घी खरीदना संदिग्ध लगा. इसके बाद, अधिकारियों ने लगभग 337 लीटर घी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.21 लाख रुपये है, और इसके सैंपल जांच के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी भेजे.