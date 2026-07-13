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MBBS सीट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पश्चिम बंगाल से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कटिहार मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनकर ऐंठे पैसे

उज्जैन में एमबीबीएस की सीट दिलाने के नाम पर 4.25 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को नीलगंगा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुल को मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए छात्र के पिता से रकम ऐंठे थे.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 13, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:28 AM IST
MBBS सीट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पश्चिम बंगाल से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कटिहार मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनकर ऐंठे पैसे

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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