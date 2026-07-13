/MBBS सीट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पश्चिम बंगाल से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कटिहार मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनकर ऐंठे पैसे

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उज्जैन में एमबीबीएस की सीट दिलाने का झांसा देकर 4 लाख 25 हजार रुपये की साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड आरोपी को नीलगंगा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को बिहार के कटिहार मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बताकर एक छात्र के पिता को भरोसे में लिया और फर्जी दस्तावेज भेजकर लाखों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए.
पुलिस के अनुसार मंच्छामन चौराहा निवासी सतीश चंद्र पटेल अपने बेटे का एमबीबीएस में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को कटिहार मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बताया. उसने कहा कि कॉलेज में एमबीबीएस की सीट खाली है और सीट बुक कराने के लिए पैसे जमा करने होंगे. आरोपी ने सतीश पटेल से बेटे के शैक्षणिक और पहचान संबंधी दस्तावेज मंगवाए. इसके बाद 15 से 17 फरवरी 2026 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 4 लाख 25 हजार रुपये ऑनलाइन जमा करवा लिए. रकम मिलने के बाद उसने व्हाट्सएप पर एनएमसी का कथित पत्र, सीट आवंटन पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज भी भेज दिए.
कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर खुला राज
कुछ समय बाद जब सतीश पटेल कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कॉलेज में ऐसी कोई सीट खाली नहीं थी. जिस व्यक्ति से उनकी बात हुई थी, वह कॉलेज का प्राचार्य भी नहीं था. इसके बाद उन्होंने थाना नीलगंगा में शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, ई-मेल और डिजिटल ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच की. साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी निवासी 45 वर्षीय सुमन्त्र गुप्ता के रूप में हुई. पुलिस टीम ने सिलिगुड़ी पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन लेकर आई. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं, ठगी की रकम कहां गई और किन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की कार्रवाई की जाएगी.
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