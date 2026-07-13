/MBBS सीट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पश्चिम बंगाल से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कटिहार मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनकर ऐंठे पैसे

कुछ समय बाद जब सतीश पटेल कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कॉलेज में ऐसी कोई सीट खाली नहीं थी. जिस व्यक्ति से उनकी बात हुई थी, वह कॉलेज का प्राचार्य भी नहीं था. इसके बाद उन्होंने थाना नीलगंगा में शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, ई-मेल और डिजिटल ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच की. साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी निवासी 45 वर्षीय सुमन्त्र गुप्ता के रूप में हुई. पुलिस टीम ने सिलिगुड़ी पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन लेकर आई. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं, ठगी की रकम कहां गई और किन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की कार्रवाई की जाएगी.