कुंवारें लड़के लुटेरी दुल्हन से सावधान! शादी का सपना दिखाकर कर देती है कंगाल, ऐसे हुआ गैंग का पर्दाफाश

Looteri Dulhan News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शादी से जुड़ा धोखा और फरेब का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां भाटपचलाना थाना इलाके की पुलिस ने "लुटेरी दुल्हन" के एक गैंग का पर्दाफाश किया है. इस गैंग की महिलाएं शादी के नाम पर लाखों रुपये ऐंठती थीं और फिर कुछ ही दिनों में फरार हो जाती थीं. पुलिस ने इस मामले में धोखेबाज दुल्हन समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई शादी

दरअसल, यह घटना 29 जनवरी 2026 को हुई, जब मसवाडिया गांव के रहने वाले दिलीप धानुका पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई. दिलीप ने बताया कि वह और उनका परिवार उनके लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे. इसी दौरान मुकेश धनुका और लखन बलाई के ज़रिए उनकी मुलाकात भोपाल की रहने वाली पायल क्षारिया से हुई. बातचीत के दौरान शादी करवाने के लिए 1,40,000 रुपये की मांग की गई. समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता ने 90,000 रुपये कैश दिए, और बाकी रकम बाद में देनी थी. इसके बाद 19 जनवरी 2026 को दिलीप और पायल की शादी गजनीखेड़ी गांव में सभी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई.

शादी के बाद आया नया मोड़

शादी के कुछ ही दिनों बाद कहानी में एक नया मोड़ आ गया. शादी के 8 से 10 दिनों के अंदर पायल बार-बार ज़्यादा पैसे मांगने लगी. जब शिकायतकर्ता ने उसे और पैसे देने से मना कर दिया तो पायल ने मौका देखकर 29 जनवरी को मुकेश के साथ भाग गई. इस घटना से परिवार में हड़कंप मच गया और शिकायतकर्ता तुरंत पुलिस स्टेशन गया. जानकारी मिलते ही भटपचलाना पुलिस हरकत में आई और तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी. शुरुआती जांच में पता चला कि पायल और उसके साथी ने पहले भी शादी के नाम पर कई लोगों के साथ इसी तरह का धोखा किया था.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में भोपाल की रहने वाली राकेश क्षारिया की बेटी पायल, सरवाना गांव के रहने वाले भेराजी धानुका के बेटे मुकेश और राजस्थान के सुजानगढ़ के रहने वाले यूसुफ खान के बेटे जुनैद उर्फ ​​अमन को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों के खिलाफ भटपचलाना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान धोखाधड़ी के और भी मामले सामने आ सकते हैं.

