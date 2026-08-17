35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हुई थी मौत, 1996 से लेकर 2026 तक...जानें महाकाल मंदिर में कब-कब हुए बड़े हादसे

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उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन भारी भीड़ के दौरान यहां कई बार अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति भी बन चुकी. 1996 में हुई भगदड़ में 35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. इसके बाद 2021 और 2022 में भी भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति सामने आई, जबकि 2024 में भस्म आरती के दौरान आग लगने के बाद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई थी. अब 17 अगस्त 2026 (सोमवार) को नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार में करंट फैलने की अफवाह के बाद फिर भगदड़ जैसे हालात बने और कई श्रद्धालुओं घायल हो गए.
सोमवार को नाग पंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए. यह घटना मंदिर परिसर की ऊपरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास हुई. श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में खड़े थे, तभी करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ जैसे हालात बन गए. इस अफरा-तफरी में कतार में खड़े कई बुजुर्ग और बच्चे दब गए.
करंट फैलने की अफवाह से मची अफरा-तफरी
सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर रात 1 बजे से ही हरसिद्धि चौराहे पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लग गई थी. सुबह की आरती के समय गेट बंद कर दिए गए थे, जिससे भक्तों का अंदर जाना रुक गया था. जैसे ही गेट खुले, लोग धक्का-मुक्की करने लगे. इसी दौरान बैरिकेड्स में करंट फैलने की अफवाह से अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. जिससे कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
महाकाल मंदिर में कब-कब हुए हादसे
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