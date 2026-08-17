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35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हुई थी मौत, 1996 से लेकर 2026 तक...जानें महाकाल मंदिर में कब-कब हुए बड़े हादसे

17 अगस्त को उज्जैन के महाकाल मंदिर के परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए. इससे पहले भी 1996 से लेकर अब तक मंदिर में भीड़ के चलते अफरा-तफरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

Written ByPooja
Published: Aug 17, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:52 PM IST
35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हुई थी मौत, 1996 से लेकर 2026 तक...जानें महाकाल मंदिर में कब-कब हुए बड़े हादसे
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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