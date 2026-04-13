उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, जानिए क्या है पूरा मामला

Ujjain News: उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में गरोठ रोड ब्रिज के नीचे सामने आए लूट और कथित तेजाब फेंकने के मामले में नया मोड़ आ गया है. शुरुआत में घायल युवक ने तीन अज्ञात बदमाशों पर हमला, लूट और तेजाब डालने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस की जांच में मामला संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने का सामने आया है.

मामला शहीद नगर, आगर रोड निवासी 29 वर्षीय रोहित सोलंकी ने शिकायत में बताया था कि रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह गरोठ रोड ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था, तभी बाइक सवार तीन लोगों ने उसे रोककर मारपीट की. आरोप था कि बदमाशों ने उसका मोबाइल और करीब तीन हजार रुपये छीन लिए और उस पर तेजाब फेंक दिया.

सड़क किनारे गिरते दिखे

हालांकि, जब पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो कहानी अलग ही नजर आई. जांच में यह सामने आया कि युवक अपने एक साथी के साथ पहले से ही नशे की हालत में वहां पहुंचा था. दोनों लड़खड़ाते हुए चलते और बाद में सड़क किनारे गिरते हुए दिखाई दिए.

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नशे में होने के चलते विवाद

पुलिस को मौके से एक जली हुई सिंथेटिक शर्ट भी मिली, लेकिन उसमें किसी प्रकार के तेजाब के उपयोग के संकेत नहीं मिले. फुटेज में यह भी साफ हुआ कि आसपास मौजूद लोग उनकी मदद करने पहुंचे थे, लेकिन युवक नशे में होने के कारण उनसे विवाद करता नजर आया.

सीसीटीवी में नहीं मिला कुछ

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, किसी भी फुटेज में ऐसा कोई सीन नहीं मिला, जिसमें किसी द्वारा हमला या तेजाब फेंकने की घटना होती दिखे. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक के साथ कहीं और किसी कारण से आग से झुलसने की घटना हुई हो सकती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

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