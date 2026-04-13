Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177382
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, जानिए क्या है पूरा मामला

Ujjain Crime News: उज्जैन के लूट-तेजाब हमला मामला में पुलिस ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है. जहां घायल युवक ने तीन बदमाशों पर आरोप लगाया था. लेकिन सीसीटीवी और पुलिस जांच में कोई सबूत हाथ नहीं लगा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain Crime News
Ujjain Crime News

Ujjain News: उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में गरोठ रोड ब्रिज के नीचे सामने आए लूट और कथित तेजाब फेंकने के मामले में नया मोड़ आ गया है. शुरुआत में घायल युवक ने तीन अज्ञात बदमाशों पर हमला, लूट और तेजाब डालने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस की जांच में मामला संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने का सामने आया है.

मामला शहीद नगर, आगर रोड निवासी 29 वर्षीय रोहित सोलंकी ने शिकायत में बताया था कि रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह गरोठ रोड ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था, तभी बाइक सवार तीन लोगों ने उसे रोककर मारपीट की. आरोप था कि बदमाशों ने उसका मोबाइल और करीब तीन हजार रुपये छीन लिए और उस पर तेजाब फेंक दिया.

सड़क किनारे गिरते दिखे
हालांकि, जब पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो कहानी अलग ही नजर आई. जांच में यह सामने आया कि युवक अपने एक साथी के साथ पहले से ही नशे की हालत में वहां पहुंचा था. दोनों लड़खड़ाते हुए चलते और बाद में सड़क किनारे गिरते हुए दिखाई दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

नशे में होने के चलते विवाद
पुलिस को मौके से एक जली हुई सिंथेटिक शर्ट भी मिली, लेकिन उसमें किसी प्रकार के तेजाब के उपयोग के संकेत नहीं मिले. फुटेज में यह भी साफ हुआ कि आसपास मौजूद लोग उनकी मदद करने पहुंचे थे, लेकिन युवक नशे में होने के कारण उनसे विवाद करता नजर आया.

सीसीटीवी में नहीं मिला कुछ
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, किसी भी फुटेज में ऐसा कोई सीन नहीं मिला, जिसमें किसी द्वारा हमला या तेजाब फेंकने की घटना होती दिखे. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक के साथ कहीं और किसी कारण से आग से झुलसने की घटना हुई हो सकती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain crime news

Trending news

ujjain crime news
उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, क्या है मामला
rewa news hindi
शर्मनाक! पुलिसकर्मी ने डस्टबिन में किया पेशाब, कैदी की सुरक्षा में तैनात था जवान
Farmers protest
खंडवा मंडी में बवाल, गेहूं के दाम कम मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा
Morena news
रोते हुए पुलिस कॉन्सटेबल का वीडियो वायरल, मुरैना एसपी पर लगाए गंभीर आरोप
Bhind
7 साल का इश्क, पति को गोली, फिर फूट-फूटकर रोई; सोनम-प्रियंका से भी खतरनाक निकली रूबी
Indore News Hindi
इंदौर को 150 ई-बसों की सौगात, उज्जैन, जबलपुर, समेत इन 9 शहरों तक पहुंचना होगा आसान
bhopal news
मेरठ जा रही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम का एक्सीडेंट, 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें
dewas news
कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, फर्जी DIG गिरफ्तार
sagar news
सागर में खौफनाक घटना...पलंग के अंदर मिली महिला डांसर की सड़ी-गली लाश