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उज्जैन में Gen Alpha छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूल शिफ्ट होने के विरोध में फूटा गुस्सा

Ujjain Gen Alpha Protest News: कॉकरोच जनता पार्टी की स्टाइल में मध्य प्रदेश के उज्जैन और विदिशा में जेन अल्फा का प्रदर्शन देखने को मिला है. छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 14, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:45 PM IST
उज्जैन में Gen Alpha छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूल शिफ्ट होने के विरोध में फूटा गुस्सा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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