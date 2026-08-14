उज्जैन में Gen Alpha छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूल शिफ्ट होने के विरोध में फूटा गुस्सा

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Gen Alpha Protest: महाकाल नगरी उज्जैन में स्कूल शिफ्ट किए जाने के विरोध में छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. वह अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है. महाराजवाड़ा, सराफा, नूतन और माधवगंज स्कूलों की छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की स्टाइल में धरना प्रदर्शन किया. छात्राओं का कहना है कि शासकीय सराफा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शहर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर दाउदखेड़ी शिफ्ट किया जा रहा है. इससे रोज स्कूल आने-जाने में उन्हें काफी परेशानी होगी.
छात्राओं का कहना है कि, महाकाल लोक के पास स्थित स्कूल की मौजूदा जगह उनके लिए सुविधाजनक है. वहीं, स्कूल को दाउदखेड़ी भेजे जाने से रोज आने-जाने का समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे. छात्राओं का कहना है कि उनके लिए इतनी दूर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं होगा. प्रदर्शन के दौरान कई छात्राओं ने अपनी बात खुलकर रखी और स्कूल को पुरानी जगह पर ही संचालित करने की मांग की. छात्राओं ने कहा कि कुछ छात्राएं स्कूल से अपना टीसी तक निकलवा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रही हैं.
छात्राओं में दिखी नाराजगी
इस पूरे मामले में स्कूल की मौजूदा इमारत को होटल में बदले जाने की बात भी सामने आ रही है. हालांकि, छात्राओं का मुख्य फोकस स्कूल की जगह नहीं बदलने पर है. उनका कहना है कि स्कूल शहर के बीच में होने के कारण उनके लिए पहुंचना आसान है, जबकि दाउदखेड़ी जाने में उन्हें काफी दूर जाना पड़ेगा. इसी परेशानी को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं में काफी नाराजगी देखने को मिली है. उनका कहना था कि उन्हें पढ़ाई के लिए अपना स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
विदिशा जिले में भी प्रदर्शन
उज्जैन के अलावा, विदिशा जिले में भी Gen Alpha का प्रदर्शन देखने को मिला है. यहां पर उन्होंने प्राइवेट बस संचालकों के खिलाफ आवाज उठाई थी. दरअसल, जिले की बसों में स्कूली बच्चियों का किराया 10 रुपए की जगह 25 रुपए कर दिया था. इसे लेकर सिरोंज बस स्टैंड में लड़कियों ने प्रदर्शन शुरू किया था. हालांकि, लड़कियों के प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने दखल दिया तो बसों का किराया पुरानी दर पर लाना पड़ा.
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