उज्जैन में दिखा रहस्यमयी विशालकाय जीव! देखकर सहम गए लोग, वन विभाग ने शुरू की तलाश

Ujjain Giant lizard: शुक्रवार को उज्जैन के नागझिरी इलाके में शिप्रा विहार कॉलोनी स्थित एकात्म कॉम्प्लेक्स के पास एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव देखा गया, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई. खबरों के अनुसार, यह जीव संभवतः कोमोडो ड्रैगन, लगभग तीन फुट लंबा था. यह घटना उस समय हुई जब एक निवासी घर लौट रहा था. तब उसने एक बड़े छिपकली को देखा. उसने अपने मोबाइल फोन से इस जीव की तस्वीर खींची, लेकिन पलक झपकते ही यह विशालकाय छिपकली पास के नाले में गायब हो गई. भयभीत निवासी ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं पूर्व SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार; कहा- यूपी पुलिस करेगी मदद

Add Zee News as a Preferred Source

उज्जैन में दिखा एक रहस्यमयी विशालकाय जीव!

दरअसल, उज्जैन के नागझिरी इलाके में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शिप्रा विहार कॉलोनी के पास एक व्यक्ति को एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव दिखाई दिया. जानकारी के अनुसार, जीव की लंबाई लगभग तीन फीट थी और वह दिखने में कोमोडो ड्रैगन जैसा लग रहा था. जब वह व्यक्ति अपने घर लौट रहा था, तब उसने अचानक इस जीव को देखा और तुरंत अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया. लेकिन फोटो खींचने के कुछ ही पल बाद वह जीव पास के नाले में घुस गया और फिर दिखाई नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: Ujjain Outer Ring Road Project 2025: दिसंबर से शुरू होगा आउटर रिंग रोड का काम, 50 हेक्टेयर वनभूमि पर बनेंगी सड़कें

वन विभाग ने शुरू की तलाश

सूचना मिलते ही रेंजर मदन सिंह मोहरे के नेतृत्व में वन विभाग की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने नाले और आसपास की घनी झाड़ियों में गहन तलाशी ली. उन्होंने लगभग एक घंटे तक पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उस जीव का कोई सुराग नहीं मिला. फिलहाल वन विभाग जीव की पहचान को लेकर मंथन कर रहा है और नागरिकों से अपील की गई है कि यदि फिर से ऐसी कोई गतिविधि नजर आए तो तत्काल सूचना दी जाए.