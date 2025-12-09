Advertisement
उज्जैन में गूंजेगी भगवान शिव की महिमा, इस दिन से शुरू होगा महाकाल महोत्सव, देशभर के कलाकार देंगे प्रस्तुति

Ujjain Mahakal Festival News: महाकाल मंदिर में पांच दिवसीय भव्य 'महाकाल महोत्सव' का आयोजन होने जा रहा है. इस महोत्सव में देश की समृद्ध शैव परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:20 PM IST
Mahakal Mahotsav: मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया के मशहूर महाकाल मंदिर में 10 से 14 जनवरी तक एक भव्य 'महाकाल महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है. यह पांच दिवसीय महोत्सव देश की समृद्ध शैव परंपरा और गहरी संस्कृति को दिखाएगा. इस महोत्सव में देश भर से जाने-माने कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए उज्जैन आएंगे.

10 से 14 जनवरी तक भव्य महाकाल महोत्सव 
दरअसल,  महाकाल मंदिर में 10 से 14 जनवरी तक भव्य महाकाल महोत्सव आयोजित किया जाएगा. यह पांच दिवसीय उत्सव शैव परंपरा और भारतीय संस्कृति का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करेगा. देशभर के प्रसिद्ध कलाकार नृत्य, संगीत, नाट्य और अन्य शैव कला विधाओं की प्रस्तुतियां देंगे. महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि आयोजन की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं और जल्द ही इसकी विस्तृत रूपरेखा घोषित की जाएगी. महोत्सव का उद्देश्य शैव दर्शन, भगवान शिव की महिमा और शैव पंथ की सांस्कृतिक विरासत को भव्य स्वरूप में प्रस्तुत करना है, जिससे श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा.

यह भी पढ़ें: 10 दिन बंद रहेगी महाकाल भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग, जानिए कब और कैसे करें दर्शन

महोत्सव में गूंजेगी भगवान शिव की महिमा
महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. महाकाल मंदिर की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए शैव परंपरा पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उनके अनुसार,  महोत्सव का शेड्यूल जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा. यह  महोत्सव 10 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान शैव परंपरा पर आधारित डांस, संगीत, नाटक और दूसरी कलाओं की प्रस्तुतियां होंगी. भगवान शिव की महिमा, शैव दर्शन और शैव आस्था की गहराई को दिखाने वाले अलग-अलग कार्यक्रम भक्तों को एक अनोखा अनुभव देंगे.

