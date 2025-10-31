Advertisement
उज्जैन

दूल्हे की मां का दुल्हन के पिता पर आया दिल, बेटा-बेटी की सगाई से पहले भागे समधी-समधन

Groom Mother Love Bride Father: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक दूल्हे की मां का दुल्हन के पिता पर दिल आ गया, फिर क्या था बेटा-बेटी की शादी से पहले दोनों भाग निकले.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:26 PM IST
अनोखी लव स्टोरी
अनोखी लव स्टोरी

Ujjain News: प्यार कब कहां किसे किससे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कुछ ऐसा ही मामला एमपी के उज्जैन जिले में आने वाले बड़नगर से सामने आया है. जहां दो परिवारों में शादी की बात हो रही थी, लेकिन शादी से पहले ही समधी-समधन का एक दूसरे पर दिल आ गया, फिर क्या था बेटा और बेटी की सगाई होने से पहले ही दोनों घर से भाग निकले. बाद में जब पुलिस ने पकड़ा तो दोनों इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वह अब साथ ही रहेंगे. ऐसे में उज्जैन जिले के बड़नगर का यह प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला चर्चा में बना हुआ है. 

समधन का आया समधी पर दिल 

दरअसल, मामला बड़नगर के ऊंटवासा का बताया जा रहा है, यहां एक 45 साल की महिला पिछले 8 दिनों से घर से गायब थी. परिजनों ने पहले रिश्तेदारों में तलाश किया और जब कोई जानकारी नहीं मिली तो मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. जिसके बाद बड़नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, पुलिस ने गुरुवार को महिला को खोज निकाला, लेकिन उसके बाद जो जानकारी मिली वह हैरान करने वाली थी. 

ये भी पढ़ेंः घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा,प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने की हत्या

क्योंकि महिला ने बताया कि उसके बेटे की शादी जिस किसान के बेटे से तय हुई थी, वह उसके पिता के साथ भागी थी. महिला ने बताया कि परिवार में जब दोनों बच्चों की सगाई की तैयारियां चल रही थी, तभी दूल्हे की मां और दुल्हन के पिता के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था. ऐसे में दोनों ने बच्चों की सगाई से पहले ही एक दूसरे के साथ घर से भागने का फैसला कर लिया. जिसके बाद से ही वह दोनों घर से 8 दिनों से लापता थे. 

महिला ने लौटने से किया इंकार 

खास बात यह है कि महिला ने अब अपने घर लौटने से इंकार कर दिया है, वह अपने प्रेमी के साथ उसके गांव चली गई है. ऐसे में यह मामला पूरे उज्जैन में जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. बड़नगर पुलिस का इस मामले में कहना है कि महिला और पुरुष दोनों बालिग हैं और यह मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत ऐसे में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है. 

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः शादीशुदा महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक भास्कराचार्य; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई

ujjain news

