गुजरात जहरीली शराब कांड का एमपी कनेक्शन, उज्जैन से मुख्य आरोपी रईस गिरफ्तार, जिसने बनाई उसकी भी मौत

8 लोगों की मौत हुई थी

इसके अलावा, यह भी पता चला हा कि शराब के सैंपल टेस्ट किए गए तो खतरनाक मात्रा में मेथनॉल मिला पाया गया. FSL रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल में 38.59 फीसदी मेथनॉल और 0.94 फीसदी एथनॉल पाया गया. जब नरेंद्र की मौत हुई तो उसके परिजन

शव लेकर मुरैना आए. बाद में गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया. उसके बाद ही मामले की जांच को तेज किया गया. उसके बाद से ही गुजरात पुलिस ने इस पूरे गिरोह की पड़ताल तेज कर दी. मिली जानकारी के मुताबिक, गुजरात के भावनगर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और 8 लोगों की मौत की जानकारी दी गई. इसके अलावा, कई लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं