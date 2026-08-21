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गुजरात जहरीली शराब कांड का एमपी कनेक्शन, उज्जैन से मुख्य आरोपी रईस गिरफ्तार, जिसने बनाई उसकी भी मौत

Gujarat Spurious Liquor Case: गुजरात में जहरीली शराब कांड में मध्य प्रदेश के बड़ा कनेक्शन सामने आया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी रईस को उज्जैन से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी रईस की भोपाल में ससुराल है.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Aug 21, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:59 AM IST
गुजरात जहरीली शराब कांड का एमपी कनेक्शन, उज्जैन से मुख्य आरोपी रईस गिरफ्तार, जिसने बनाई उसकी भी मौत
Image Credit: AI Generated Images

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