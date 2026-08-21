गुजरात जहरीली शराब कांड का एमपी कनेक्शन, उज्जैन से मुख्य आरोपी रईस गिरफ्तार, जिसने बनाई उसकी भी मौत

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Ujjain Raees Arrested: गुजरात जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले की जांच अब मध्य प्रदेश पहुंच गई है. इस मामले में पुलिस ने उज्जैन से मुख्य आरोपी को दबोचा है. मुख्य आरोपी रईस की भोपाल के करोंद इलाके में ससुराल भी है. यह आरोपी लगभग 2 महीने से गुजरात में शराब की सप्लाई से जुड़ा था. जांच में यह भी पता चला है कि मुरैना के नरेंद्र यादव उर्फ डॉक्टर का भी नाम सामने आया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र और रईस गुजरात के शराब तस्कर गौतम सोलंकी के साथ मिलकर काम कर रहे थे. हालांकि, पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है.
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि मुरैना का रहने वाला नरेंद्र यादव नकली शराब बनाने के काम में बहुत माहिर था. इसी वजह से लोग इसे डॉक्टर के नाम से जानते थे. वहीं पुलिस ने बताया कि रईस उसकी इस काबिलियत को अच्छे से जानता था. उसके बाद उसे गुजरात बुलाया गया था. वहां पर दोनों ने गौतम सोलंकी के साथ मिलकर शराब बनाई. आरोप यह भी है कि बड़ी मात्रा में नकली शराब तैयार की गई थी. सबसे बड़ी बात ये है कि जिस शराब को नरेंद्र ने तैयार की थी, उसी शराब पीने से उसकी भी मौत हो गई.
8 लोगों की मौत हुई थी
इसके अलावा, यह भी पता चला हा कि शराब के सैंपल टेस्ट किए गए तो खतरनाक मात्रा में मेथनॉल मिला पाया गया. FSL रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल में 38.59 फीसदी मेथनॉल और 0.94 फीसदी एथनॉल पाया गया. जब नरेंद्र की मौत हुई तो उसके परिजन
शव लेकर मुरैना आए. बाद में गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया. उसके बाद ही मामले की जांच को तेज किया गया. उसके बाद से ही गुजरात पुलिस ने इस पूरे गिरोह की पड़ताल तेज कर दी. मिली जानकारी के मुताबिक, गुजरात के भावनगर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और 8 लोगों की मौत की जानकारी दी गई. इसके अलावा, कई लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं
फिर याद आया मुरैना कांड
इस मामले ने मुरैना जिले का शराब कांड भी याद दिला दिया. बता दें कि 10 जनवरी 2021 को मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में 21 आरोपियों में से 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है. वहीं अब गुजरात के भावनगर मामले में मुरैना के नरेंद्र का नाम सामने आने के बाद दोनों राज्यों के बीच शराब के इस नेटवर्क की जांच और तेज कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है, कि शराब बनाने से लेकर उसे गुजरात तक पहुंचाने में और कौन-कौन लोग जुड़े थे.
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